Dying Light: The Beast – Was bisher geschah

Morgen erscheint Dying Light: The Beast für PS5, Xbox Series X/S und PC – einen Tag früher als ursprünglich geplant. Techland stimmt uns darauf mit einem „Story So Far“-Video ein, das die Brücke zwischen den bisherigen Ereignissen und dem neuen Standalone-Titel schlägt.

Im Zentrum steht Kyle Crane, Protagonist des ersten Dying Light. Er folgte einst im Auftrag der GRE den Spuren des Virus in Harran, kämpfte Seite an Seite mit den Bewohnern des Towers und suchte verzweifelt nach einem Ausweg aus der Katastrophe. Später führte ihn die Erweiterung The Following zu den Children of the Sun – mit zwei möglichen Enden, die beide alles andere als hoffnungsvoll waren.

Das Video verrät jedoch eine neue Wendung: Die GRE selbst hat Crane gefangen genommen und ihn dem Baron übergeben. Damit schafft Techland eine direkte Verbindung zu Dying Light: The Beast und beantwortet eine Frage, die Fans seit Jahren beschäftigt. Ob dieser Ansatz die Saga sinnvoll erweitert oder nur alte Fäden neu aufgreift, werden wir ab morgen selbst erleben.

Weitere Eindrücke liefert unsere Gamescom-Vorschau.