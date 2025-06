Dying Light: The Beast – Was euch in den Bosskämpfen mit den Chimären erwartet

Mit Dying Light: The Beast steht ein eigenständiges Spin-off der beliebten Zombie-Reihe in den Startlöchern – diesmal mit einer klaren Ausrichtung auf eine narrative Singleplayer-Erfahrung und einem neuen Protagonisten, Kyle, der mit den Kräften des „Beasts“ ausgestattet wird. Franchise Director Tymon Smektala hat in einem IGN Special neue Details zu den Bosskämpfen veröffentlicht, die einen zentralen Bestandteil des Spiels darstellen.

Die sogenannten Chimären sind in ihrer Basis an frühere „Special Infected“-Typen aus Dying Light angelehnt, wurden laut Smektala aber gezielt so designt, dass sie sich deutlich vom bekannten Gegner-Portfolio abheben. Die Kämpfe gegen diese Bosse sind in mehrere Phasen unterteilt und fordern euch nicht nur durch pure Stärke heraus, sondern auch durch wechselnde Angriffsmuster und KI-Verhalten.

Mehr als nur Bossgegner: Chimären als Spielmechanik

Ein interessanter Twist: Einige Chimären setzen auf psychologische Kriegsführung – laut Smektala erwarten euch Gegner, die „Mind Games“ spielen oder sich überraschend verwandeln können. Fast alle Chimären haben zudem die Fähigkeit, zusätzliche Gegner – sogenannte Minions – herbeizurufen. Das sorgt für zusätzliche Hektik auf dem Schlachtfeld, bietet euch aber auch taktische Vorteile. Denn: Je mehr ihr kämpft, desto mehr könnt ihr eure Beast-Fähigkeiten aufladen.

Diese Kräfte sind nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein zentrales Progressionssystem. Besiegt ihr eine Chimäre, könnt ihr eine Substanz aus ihrem Blut extrahieren, die neue Fähigkeiten freischaltet. Das klingt riskant – ist im Spielkontext aber notwendig, um gegen den Oberbösewicht Baron überhaupt eine Chance zu haben.

Brutal, aber nicht selbstzweckhaft

Die Kämpfe sollen laut Entwicklerteam visuell eindrucksvoll, aber nicht reiner Selbstzweck sein. In einer Gameplay-Demo ist zu sehen, wie Kyle dem sogenannten Behemoth brutal den Kopf abreißt – ein Finisher, der gleichzeitig den Kampf beendet und die Belohnung freischaltet. Und laut Smektala ist das „noch lange nicht der grafisch extremste Finisher im Spiel“.

Ob sich das System langfristig trägt und genug Abwechslung bietet, bleibt natürlich abzuwarten – das Konzept wirkt aber durchdacht und könnte Dying Light: The Beast eine klare Identität innerhalb des Franchises verleihen.

Weitere Einblicke in Dying Light: The Beast gibt es in unserer kürzlichen Vorschau.