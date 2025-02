Dynasty Warriros: Origins erreicht ersten Meilenstein

Koei Tecmo und Entwickler Omega Force feiern einen unglaublichen Erfolg: Dynasty Warriros: Origins hat weltweit über eine Million Einheiten verkauft! Diese Zahl umfasst sowohl physische als auch digitale Verkäufe auf Konsolen und dem PC. Doch das ist noch nicht alles – auch die Demoversion des Spiels stieß auf eine beeindruckende Resonanz und überschritt mittlerweile die 2-Millionen-Marke bei den Downloads.

Das Spiel versetzt die Spieler in die turbulente Zeit der Drei Königreiche und lässt sie an den dramatischsten Ereignissen dieser Ära teilhaben. Von der „Rebellion der Gelben Turbane“ bis hin zur legendären „Schlacht von Chibi“ – Dynasty Warriros: Origins nimmt die Spieler mit auf eine epische Reise, in der sie als namenloser Held den Weg des Friedens bestreiten und das Schicksal des alten China beeinflussen. Die Geschichte, in der Freundschaft und Verrat eng beieinanderliegen, garantiert eine packende Spielerfahrung.

Realismus spiegelt historische Aspekte wider

Was das Spiel besonders auszeichnet, ist das überwältigende Gefühl von Realismus, das es seinen Spielern bietet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie wird die größte Anzahl an Soldaten auf dem Schlachtfeld dargestellt. Tausende feindliche Einheiten strömen in Gruppen auf den Spieler zu, was jede Auseinandersetzung zu einem chaotischen und intensiven Erlebnis macht. Doch der Spieler ist nicht allein – er kann sich auf die Unterstützung seiner Verbündeten verlassen, um sich seinen Weg durch die feindlichen Reihen zu bahnen.

Mit Schwertern, Fäusten und einer Vielzahl anderer Waffen kämpfen die Helden Seite an Seite, um die Mächte der Gegner zu zerschmettern. Dabei begegnen sie berühmten Persönlichkeiten wie Cao Cao und Liu Bei, die entweder zu Feinden oder Verbündeten werden können, je nachdem, wie sich die Interaktionen entwickeln. Diese dynamische, sich ständig verändernde Beziehung zwischen den Charakteren fügt eine interessante strategische Ebene hinzu, die den Spieler dazu anregt, die Geschichte immer wieder neu zu erleben.

