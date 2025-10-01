EA-Buyout: Marken und Studios wie Bioware vor möglichem Ausverkauf

Electronic Arts hat seine Belegschaft offiziell über die Folgen des 55 Milliarden-Dollar-Buyouts durch den saudi-arabischen Staatsfonds PIF sowie Silver Lake und Affinity Partners informiert. Laut einem bei der SEC eingereichten Dokument gibt es keine unmittelbaren Änderungen an Stellen, Teams oder alltäglichen Abläufen. Der Deal, der 20 Milliarden US-Dollar an übernommenen Schulden beinhaltet, soll innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate abgeschlossen werden.

EA betont, dass Innovation, internationale Expansion und die Stärke der Belegschaft weiterhin zentral bleiben. Für Mitarbeiter bedeutet das derzeit, bestehende Gehalts- und Bonusprogramme laufen weiter, inklusive Boni im Juni 2026, und jede Aktie oder Option wird mit 210 US-Dollar bar abgegolten. Anpassungen am Beteiligungsprogramm sind in Prüfung.

Risiken für Marken und Studios

Historische Vergleiche zeigen: Große Übernahmen dieser Größenordnung gehen häufig mit Umstrukturierungen, Stellenabbau oder Schließungen von Studios einher. Analyst Serkan Toto (Kantan Games) hält entsprechende Maßnahmen in naher Zukunft für wahrscheinlich. David Cole (DFC Intelligence) ergänzt, dass kleinere Marken wie Sim City, Dragon Age oder Plants vs. Zombies verkauft oder ausgelagert werden könnten, um Schulden zu reduzieren und Werte freizusetzen.

EA selbst räumt im Dokument ein, dass der Einstieg von PIF, Silver Lake und Affinity Partners kulturelle Änderungen nach sich ziehen könnte, betont jedoch, dass Mission, Werte und Spielerfokus bestehen bleiben. Betroffene Studios wie Bioware sehen das aber anders, die möglicherweise nicht interessant genug für das zukünftige Portfolio sind. CEO Andrew Wilson soll das Unternehmen weiterhin leiten, größere Änderungen im Führungsteam sind nicht vorgesehen.

Studios unter Druck

Für die Gaming-Branche signalisiert dieser Buyout: Private Investoren setzen auf kontrollierte Risiken und hohe Kapitalrendite. EA muss künftig nicht nur operative Entscheidungen treffen, sondern auch die Schuldenlast managen – 20 Mrd. US-Dollar Zinsen inklusive. Für Studios bedeutet das zusätzlichen Druck, nur profitable Projekte zu priorisieren, was kleinere, experimentelle Marken in Bedrängnis bringt.

Für Spieler heißt das: Verlässliche Blockbuster wie EA Sports FC oder Apex Legends bleiben vermutlich gesichert, während experimentellere oder Nischenprojekte möglicherweise weniger Beachtung finden.