EA-Deal: 20 Milliarden Dollar Schulden als „Junk Loan“ – steht BioWare vor dem Aus?

Electronic Arts sorgt mit seinem Rückzug von der Börse und der geplanten Privatisierung weiter für Schlagzeilen. Nach Einschätzung von Brancheninsider Jason Schreier (Bloomberg) auf Bluesky wird das Herzstück des Deals, eine Finanzierung über 20 Milliarden US-Dollar, von den Kreditagenturen nur mit „Single-B“ bewertet.

In der Praxis bedeutet das: Es handelt sich um ein sogenanntes „Junk Loan“ – hochriskant, spekulativ und mit entsprechend hohen Zinsen verbunden, die das neue EA in den kommenden Jahren bedienen muss.

Hoher Preis für die Unabhängigkeit

Während die Rückkehr ins Private eigentlich die operative Freiheit stärken könnte, hängt über EA nun eine gewaltige Schuldenlast. Anders als solide Unternehmensanleihen gilt ein „Single-B“-Rating als Warnsignal: Investoren erwarten Ausfälle, Banken sichern sich mit hohen Zinssätzen ab. Für EA heißt das, dass selbst kleinste strategische Fehltritte finanziell schwerer wiegen könnten als in der Vergangenheit.

Besonders kritisch dürfte die Situation für die einzelnen Entwicklungsstudios werden. Schon jetzt ist klar, dass ein verschlanktes, stärker renditegetriebenes EA sich sehr genau ansehen wird, welche Projekte lohnen – und welche nicht. Studios wie BioWare, die in den letzten Jahren mit Verzögerungen, schwankender Qualität und schwachem Live-Service-Modell zu kämpfen hatten, könnten damit ins Visier geraten. Sollte das nächste Mass Effect nicht liefern, könnte der Schuldenberg als Argument genutzt werden, um den Stecker zu ziehen.

Zinslast als ständiger Begleiter

Die größten Auswirkungen sind langfristig spürbar. Mit hohen Zinszahlungen, die jedes Jahr anfallen, bleibt EA weniger Spielraum für Investitionen in neue Marken oder riskantere Projekte. Stattdessen dürften sichere Umsatzbringer wie EA Sports FC, Apex Legends oder Madden noch stärker priorisiert werden. Kreative Experimente, wie sie in der Vergangenheit vereinzelt möglich waren, werden rarer.

Für die Spieler bedeutet die aktuelle Entwicklung eine weitere Fokussierung auf das, was zuverlässig Geld bringt – Mikrotransaktionen, Sportspiele, Live-Service. Studios, die diesen Kurs nicht mitgehen oder nicht schnell genug liefern können, drohen unter die Räder zu geraten. Der EA-Deal ist damit weniger eine Rückkehr zur Freiheit, sondern ein riskanter Tanz auf dem Drahtseil.