EA enthüllt die F1 25 Driver Ratings mit Drama, Diskussionen und einem Hauch Selbstironie

Was passiert, wenn man den schnellsten Männern der Welt eine Zahl zuweist? Ganz einfach: Es gibt Diskussionen, Stirnrunzeln – und jede Menge Entertainment. Electronic Arts hat heute gemeinsam mit der Formel 1 die offiziellen Fahrerwertungen für F1 25 vorgestellt. Und das auf eine Art, wie sie besser nicht zur modernen PS-Ära passen könnte: Mit Kamera, Charme und einer Prise Selbstzweifel.

Zahlen, die treffen: Wie Fahrer auf ihre Ratings reagieren

Gefilmt wurde das Ganze beim JAPANESE GRAND PRIX 2025, wo die Piloten auf den EA SPORTS Chief Rating Officer und Moderatorin Ariana Bravo trafen. Das Ziel: Einschätzen, wie gut man selbst ist. Das Ergebnis: eine Mischung aus lockerer Selbstüberschätzung, echtem Ehrgeiz und der Erkenntnis, dass Zahlen manchmal ganz schön wehtun können.

Im Mittelpunkt der Wertung stehen fünf Faktoren: Erfahrung, Renngeschick, Aufmerksamkeit, Pace – und am Ende natürlich die Gesamtwertung. Besonders interessant wird’s dabei für den überarbeiteten „My Team“-Modus, wo man sich sein persönliches Traumduo aus den echten Fahrern zusammenstellen kann. Wer also Max Verstappen (RTG 95) als Platzhirsch neben dem jungen Oliver Bearman (RTG 74) platzieren will – bitte schön. Taktische Kontraste garantiert.

Die F1 25 Driver Ratings zum Launch des Spiels sind folgende:

Fahrer EXP RAC AWA PAC RTG Max Verstappen 87 96 85 96 95 Lando Norris 81 89 80 94 91 Charles Leclerc 81 95 93 90 91 George Russell 81 92 84 90 90 Carlos Sainz Jr. 87 96 88 88 90 Lewis Hamilton 98 90 90 87 89 Fernando Alonso 99 90 81 87 88 Oscar Piastri 72 92 86 87 87 Pierre Gasly 82 88 79 87 86 Esteban Ocon 81 86 79 86 85 Nico Hülkenberg 87 86 85 82 84 Alexander Albon 81 82 78 85 83 Yuki Tsunoda 77 78 77 85 82 Liam Lawson 54 76 75 85 80 Lance Stroll 83 81 78 76 78 Oliver Bearman 52 84 65 73 74 Gabriel Bortoleto 50 76 68 77 74 Jack Doohan 51 71 67 78 73 Andrea Kimi Antonelli 50 67 79 76 72 Isack Hadjar 51 66 65 72 68

Von Verstappen bis Antonelli: Wer glänzt und wer verliert in F1 25

Max Verstappen thront – wenig überraschend – an der Spitze mit 96 in Pace und Gesamtwertung 95. Doch auch Charles Leclerc (RTG 91) und Carlos Sainz Jr. (RTG 90) zeigen, dass Ferrari zumindest digital noch vorne mitfährt. Überraschungskandidat: Lando Norris, der mit beeindruckender 94er Pace ebenfalls bei 91 landet. Und Lewis Hamilton? Trotz 98 Erfahrung kommt er mit „nur“ 89 in der Gesamtwertung davon. Vielleicht ein stiller Hinweis auf einen anstehenden Generationswechsel?

Senior Creative Director Lee Mather kommentiert trocken: „Diese Saison wird unglaublich spannend – und wir sorgen dafür, dass das Spiel das widerspiegelt.“ Dazu gibt’s regelmäßige Updates der Ratings während der Saison, damit kein virtueller Fahrer länger besser ist als sein echtes Pendant.

Die F1 25 Driver Ratings sind mehr als nur Zahlen – sie sind ein Ego-Check, eine Datenshow und ein humorvoller Blick hinter die Kulissen der Fahrerpsyche. Wer schnell fährt, muss eben auch ein dickes Fell haben – digital wie real.