Latest

EA erwägt Verkauf von BioWare und Markenrechten nach Saudi-Übernahme – Bericht

Niklas Profile 2026
By
Niklas Bender
Niklas Profile 2026
ByNiklas Bender
Niklas Bender steht bei PlayFront für klare Analysen und unabhängigen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR-Floskeln und die schonungslose Analyse einer oft bequemen Community. Er...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Nach der 55-Milliarden-Übernahme drohen bei EA Entlassungen und der Verkauf von BioWare. Der Publisher muss 20 Milliarden Dollar Schulden bedienen.

Mass Effect

Die Übernahme von Electronic Arts durch ein saudi-arabisches Konsortium hinterlässt den Publisher mit einer Schuldenlast von geschätzten 20 Milliarden US-Dollar. Zur Einsparung von 700 Millionen US-Dollar stehen nun Studioverkäufe wie BioWare und Entlassungen im Raum.

Ein Buyout auf Pump verzeiht keine Experimente

Electronic Arts ist von der Börse verschwunden. Der Abschluss des 55 Milliarden US-Dollar schweren Aufkaufs durch das Konsortium um den saudi-arabischen Public Investment Fund ist vollzogen. 93 Prozent der Anteile liegen in Riad. Der Deal wurde nicht aus der Portokasse bezahlt, sondern basiert auf einer Fremdkapitalfinanzierung über JPMorgan. 20 Milliarden US-Dollar Schulden lasten jetzt direkt auf den Bilanzen von EA. Dieses Geld muss erwirtschaftet werden.

Ein solches Konstrukt verlangt nach sofortigem Cashflow. Wer 20 Milliarden US-Dollar abbezahlen muss, leistet sich keine langjährigen Entwurfsphasen. EA kündigte umgehend ein Sparprogramm über 700 Millionen US-Dollar an. Die Konsequenz sind voraussichtlich Personalkürzungen innerhalb der nächsten zwölf Monate.

100%. They are going to looking at several ways to cut hundreds of millions per year. Everyone I've spoken to expects large scale layoffs within the first 6-12 months.

Mike Straw | Insider-Gaming.com (@mikestrawmedia.com) 2026-08-05T12:45:16.428Z

BioWare steht zum Verkauf oder vor dem Aus

Nach Informationen des Branchen-Insiders Mike Straw greift der Sparkurs tiefer als üblich. Im Raum stehen der Verkauf kompletter Studios sowie die Versteigerung einzelner Markenrechte. BioWare bildet das Epizentrum dieser Überlegungen. Bereits nach dem Misserfolg von „Dragon Age: The Veilguard“ im Jahr 2025 versuchte die Konzernführung, das Studio abzustoßen. Damals fand sich kein Käufer.

Die Entwicklungsarbeiten an „Mass Effect 5“ laufen derzeit zwar weiter. Die Bestandsgarantie für das Studio ist jedoch erloschen. Ex-BioWare-Entwickler wie Patrick Weekes äußerten bereits öffentlich Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung unter den neuen Eigentümern. Ein Studio, das jahrelange Entwicklungszyklen ohne fortlaufende Einnahmen benötigt, passt nicht in die Bilanzrechnung eines privatisierten Schuldenriesen.

More Read

Electronic Arts Logo
EA-Übernahme: 700 Millionen Dollar Sparkurs bedeutet Kündigungen im großen Stil
Electronic Arts Logo
EA-Übernahme abgeschlossen: Publisher ist nun privat und geht von der Börse
EA Sports FC The Grounds
EA FC 27 „The Grounds“: Der neue Clubs-Modus im Deep Dive

Wer Milliarden an Zinsen bedienen muss, streicht Verlustbringer. BioWare lieferte in den vergangenen Jahren zu wenig Ertrag bei zu hohen Entwicklungskosten. Für Spieler bedeutet diese Logik das absehbare Ende einer Ära: Entweder wandert die Marke Mass Effect an einen externen Investor, oder das Studio wird im Zuge der Konsolidierung abgewickelt. Romantik hat im Tabellenblatt keinen Platz.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Fallout 3 Remaster: Technische Beschränkungen des Originals fallen weg

Fallout 3 Remaster behebt die Speicher- und Beleuchtungslimits von 2008. Ex-Entwickler Nate…

Keine Kommentare

Ghost Recon Wildlands: Gratis-Upgrade bringt natives 4K und 60 FPS auf PS5

Ghost Recon Wildlands erhält ein PS5-Upgrade mit 4K & 60 FPS. Das…

11 Kommentare

GTA 6: Vorbestellungen laufen, Preview-Berichte fehlen komplett

GTA 6 erscheint im November 2026, Vorbestellungen laufen. Doch Anspielberichte fehlen komplett.…

10 Kommentare

You Might Also Like