EA erwägt Verkauf von BioWare und Markenrechten nach Saudi-Übernahme – Bericht

Die Übernahme von Electronic Arts durch ein saudi-arabisches Konsortium hinterlässt den Publisher mit einer Schuldenlast von geschätzten 20 Milliarden US-Dollar. Zur Einsparung von 700 Millionen US-Dollar stehen nun Studioverkäufe wie BioWare und Entlassungen im Raum.

Ein Buyout auf Pump verzeiht keine Experimente

Electronic Arts ist von der Börse verschwunden. Der Abschluss des 55 Milliarden US-Dollar schweren Aufkaufs durch das Konsortium um den saudi-arabischen Public Investment Fund ist vollzogen. 93 Prozent der Anteile liegen in Riad. Der Deal wurde nicht aus der Portokasse bezahlt, sondern basiert auf einer Fremdkapitalfinanzierung über JPMorgan. 20 Milliarden US-Dollar Schulden lasten jetzt direkt auf den Bilanzen von EA. Dieses Geld muss erwirtschaftet werden.

Ein solches Konstrukt verlangt nach sofortigem Cashflow. Wer 20 Milliarden US-Dollar abbezahlen muss, leistet sich keine langjährigen Entwurfsphasen. EA kündigte umgehend ein Sparprogramm über 700 Millionen US-Dollar an. Die Konsequenz sind voraussichtlich Personalkürzungen innerhalb der nächsten zwölf Monate.

100%. They are going to looking at several ways to cut hundreds of millions per year. Everyone I've spoken to expects large scale layoffs within the first 6-12 months. — Mike Straw | Insider-Gaming.com (@mikestrawmedia.com) 2026-08-05T12:45:16.428Z

BioWare steht zum Verkauf oder vor dem Aus

Nach Informationen des Branchen-Insiders Mike Straw greift der Sparkurs tiefer als üblich. Im Raum stehen der Verkauf kompletter Studios sowie die Versteigerung einzelner Markenrechte. BioWare bildet das Epizentrum dieser Überlegungen. Bereits nach dem Misserfolg von „Dragon Age: The Veilguard“ im Jahr 2025 versuchte die Konzernführung, das Studio abzustoßen. Damals fand sich kein Käufer.

Die Entwicklungsarbeiten an „Mass Effect 5“ laufen derzeit zwar weiter. Die Bestandsgarantie für das Studio ist jedoch erloschen. Ex-BioWare-Entwickler wie Patrick Weekes äußerten bereits öffentlich Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung unter den neuen Eigentümern. Ein Studio, das jahrelange Entwicklungszyklen ohne fortlaufende Einnahmen benötigt, passt nicht in die Bilanzrechnung eines privatisierten Schuldenriesen.

Wer Milliarden an Zinsen bedienen muss, streicht Verlustbringer. BioWare lieferte in den vergangenen Jahren zu wenig Ertrag bei zu hohen Entwicklungskosten. Für Spieler bedeutet diese Logik das absehbare Ende einer Ära: Entweder wandert die Marke Mass Effect an einen externen Investor, oder das Studio wird im Zuge der Konsolidierung abgewickelt. Romantik hat im Tabellenblatt keinen Platz.