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EA FC 27 Gameplay Deep Dive: KI-Abwehr geschwächt & neue Ecken

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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EA Sports FC 27 beschneidet die KI-Verteidigung massiv. Alle Neuerungen zu manuellen Tackles, Ecken und Dribblings aus dem Gameplay Deep Dive.

Ea Sports Fc 27 Cover

EA Sports streicht in „EA Sports FC 27“ die automatische KI-Verteidigung zusammen und zwingt uns wieder zum manuellen Zweikampf. Der offizielle Gameplay Deep Dive zeigt deutliche Anpassungen beim Tackling, ein neues Zwei-Phasen-Eckballsystem sowie überarbeitete Dribblings unter Druck.

Schluss mit KI-Begleitschutz

Jahrelang reichte es in FIFA und FC, einfach mit dem Sechser im Mittelfeld abzusichern, während die KI-Kette hinten den Ball magnetisch ansaß. Damit ist jetzt Schluss. EA nimmt der KI spürbar die Macht ab und gibt sie uns in die eigenen Hände zurück. Wer den gegnerischen Angriff stoppen will, muss in FC 27 selbst aktiv werden.

Sobald ihr die Kontrolle über euren Abwehrspieler übernehmt, agiert er agiler beim Abdrängen. Manuelle Zweikämpfe, Blöcke und das Abfangen von Pässen bekommen spürbar mehr Reichweite. Die KI greift kaum noch automatisch ein. Läuft der Gegner nicht direkt in sie hinein, startet sie von sich aus fast keine Grätschen oder Tackles mehr. Auch das automatische Team-Pressing im eigenen Strafraum wird gelockert. Das bedeutet im Klartext: Weniger KI-Lotto, mehr Skill. Wer gut liest, gewinnt. Wer pennt, kassiert.

Frischer Wind bei Ecken und Angriffsläufen

Bei den Ecken bricht EA ebenfalls mit alten Mustern. Statt des reinen Ausführens einer Flanke teilt sich die Standardsituation nun in zwei Phasen auf. Zuerst visiert ihr den Platz im Strafraum an und ladet die Flanke auf. Danach steuert ihr im zweiten Schritt den Laufweg eures Stürmers manuell, um den Gegenspieler abzuschütteln und genau im richtigen Moment anzukommen. Das bringt endlich echte Variabilität und die nötige Prise Chaos aus dem Profifußball auf den virtuellen Rasen.

In der Offensive agiert die KI dafür umso cleverer. Statt stur geradeauszulaufen, machen Angreifer jetzt Bogenläufe an der Abseitskante entlang. Sie halten ihre Läufe länger, um den Schwung nicht zu verlieren und defensiven Kontakten auszuweichen. Damit bleibt mehr Zeit, die Lücke zu erkennen. Passend dazu sorgt das neue Dribbling im Stolpern dafür, dass Edel-Techniker wie Pedri oder Musiala selbst nach harten Kontakten am Ball bleiben. Sogar Ballrückeroberungen wurden überarbeitet: Bälle werden nach Abfangaktionen jetzt kontrolliert, statt direkt wieder dem Gegner vor die Füße zu springen.

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Ebenso schraubt EA am PlayStyle-System. Die Eigenschaften sollen nicht mehr die echten Attribute überschatten. Reine Werte zählen wieder mehr.

Die Ausrichtung stimmt. Die Beschneidung der passiven KI-Defensive war längst überfällig und bringt das Können am Controller wieder nach vorne. Ob die Ballphysik bei Flanken und die neue Attribut-Gewichtung im fertigen Spiel wirklich so gut harmonieren wie im Video, muss sich auf dem Platz beweisen. Die Ansätze machen aber definitiv Lust auf die ersten Runden.

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Lego
29. Juli 2026 18:58

Hanball Ergebnisse incoming… Nee lass mal.das raubt doch den Spaß jeder Angriff Tor. Dribbling war ohnehin zu stark und jetzt machtan es noch einfacher? Fand FC26 deswegen schlecht. Ich passe diesmal.

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