EA FC 27 „The Grounds“: Der neue Clubs-Modus im Deep Dive

EA SPORTS FC 27 verwandelt den Clubs-Modus in einen frei begehbaren Online-Hub namens „The Grounds“ für bis zu 100 Spieler gleichzeitig.

EA Sports dreht den gewohnten Clubs-Modus ordentlich auf links. Statt steriler Menüs erwartet uns in „EA Sports FC 27“ eine zusammenhängende Online-Welt mit drei Kultur-Distrikten (UK, Frankreich, Argentinien). Doch hinter dem hübschen Social-Hub steckt viel mehr als nur virtuelle Flanier-Meile: Es ist eine grundlegende Überholung der Match-Findung und Pro-Entwicklung.

Ein Treffpunkt statt ewiger Warteraum

Wer Clubs spielt, kennt das Problem. Zwei Leute fehlen, die Lobbys sind leer, die Motivation sinkt. „The Grounds“ setzt genau an diesem Frustpunkt an. In der Open World laufen bis zu 100 Spieler zeitgleich herum, während Matches live auf den Straßen-Plätzen ausgetragen werden. Zuschauen, spionieren, spontan als Verstärkung einsteigen – das geht nahtlos.

Neben klassischen 11v11-Matches, Rush und Small-Sided-Formaten (1v1 bis 3v3) bringt EA sogar unterhaltsame „Kickabouts“ ins Spiel. Fußball vermischt mit Völkerball, Basketball oder Boccia. Klingt im ersten Moment absurd. Ist als Überbrückung, bis der eigene Kader endlich komplett ist, aber genau das Richtige. Das nimmt den Leerlauf aus den Abendrunden.

Endlich Freiheit beim Skillen

Besonders bei den Archetypen macht EA einen riesigen Schritt in die richtige Richtung. Mit „Amps“ und „Masteries“ schalten wir Spezial-Fähigkeiten frei, die sich an echten Profis wie Roberto Carlos orientieren. Wer seinen Pro umbauen will, muss dafür ab sofort nicht mehr tief in die Ingame-Tasche greifen: Das Zurücksetzen von Attributen ist endlich kostenlos. Experimentieren kostet nichts mehr. So muss das sein.

Der gesamte Fortschritt – egal ob Fun-Mini-Game auf der Straße oder schweißtreibendes Turniermatch – fließt direkt in die Werte des eigenen Pros und die Reputationsstufe des Clubs. Je höher das Level, desto mehr Fans tragen eure Trikots im Hub. Ein cooles Detail für die Immersion.

„The Grounds“ liefert genau die frische Luft, die Clubs seit Jahren dringend brauchte. Das Ende starrer Lobbys und die kostenlose Skill-Umverteilung sind echte Qualitätsverbesserungen. Jetzt muss EA zum Release nur noch beweisen, dass die Server den Ansturm von 100 Spielern pro Hub ohne Lags stemmen.

Wie bewertet ihr den Schritt hin zur frei begehbaren Social World: Genau die richtige Evolution für den Clubs-Modus oder unnötiger Ballast, der nur vom Kernspiel auf dem Platz ablenkt?