EA FC 27 Ultimate Team: Neue SBCs, FUT-Galerie & Gameplay

EA Sports FC 27 kürzt die Menü-Quälerei im Ultimate Team ein und packt das Gameplay an. Electronic Arts hat im aktuellen Deep Dive und Trailer zum kommenden Ableger handfeste Details geliefert.

Die wichtigsten Neuerungen in Ultimate Team

EA setzt dieses Jahr auf eine grundlegende Überarbeitung bei den Squad Building Challenges (SBCs). Statt mühsam Chemie, Positionen und Gesamtwertungen auszubalancieren, setzt das neue Format auf ein einfaches Fortschrittssystem. Ihr wählt passende Karten aus eurem Verein, die basierend auf Rating und Seltenheit Punkte liefern. Wer lieber tüftelt, muss keine Angst haben: Das klassische Format bleibt als „Puzzle-SBC“ erhalten.

Neu ist auch die FUT-Galerie, eine Art optischer Trophäenraum. Hier werden absolvierte Profi-Sets nicht abgegeben, sondern als Sammlerstücke verewigt und bewertet. Wer Sets vervollständigt, steigt im Galerie-Level und schaltet Kosmetik, Tokens oder Belohnungen frei. Zudem führt EA mit der „Hall of FUT“ eine neue Kartenserie ein, die sich um Community-Klassiker vergangener Jahre dreht. Spezialkarten können außerdem direkt als holografische Versionen droppen oder entwickelt werden.

Für Solo-Spieler gibt es ab sofort KI-Varianten bei Live-Events. Saisonpunkte (SP) lassen sich künftig flexibler sammeln: Egal ob Galerie-Set, SBC oder einfach ein gespieltes Match – der Fortschritt im Saison-Pass hängt nicht mehr starr an einzelnen Aufgaben. Dazu kommen flexiblere Evolutionspfade („Übergangs-EVOs“) mit Vorschaufunktion für künftige Entwicklungsstufen.

Gameplay-Anpassungen im Überblick

Auf dem Platz greift EA spürbar in die Verteidigung ein. Die KI-Unterstützung beim Abfangen und Blocken wird zurückgefahren, manuelles Verteidigen bekommt mehr Reichweite und Reaktionsgeschwindigkeit.

Ecken: Das System wird in zwei Phasen unterteilt – erst Flanke zielen, dann den Lauf des Empfängers timen.

Das System wird in zwei Phasen unterteilt – erst Flanke zielen, dann den Lauf des Empfängers timen. Laufwege: Neue Kurven-, Überschneidungs- und Bogenläufe an der Abwehrkette.

Neue Kurven-, Überschneidungs- und Bogenläufe an der Abwehrkette. Dribbling: Bessere Kontrolle bei Kontakten durch neues Stolper-Dribbling sowie flüssigere Doppelpässe.

Bessere Kontrolle bei Kontakten durch neues Stolper-Dribbling sowie flüssigere Doppelpässe. Balance: Reines Feintuning bei PlayStyles, damit Attribute wieder eine stärkere Rolle spielen.

Auf dem Papier klingen die Anpassungen genau nach dem, was sich die Community seit Jahren wünscht. Weniger Zeit in zähen SBC-Menüs zu verprassen und im Spiel wieder selbst verteidigen zu müssen, sind schlichte Verbesserungen für die Lebensqualität auf dem virtuellen Rasen.

Wie gut die KI-Reduzierung im echten Online-Wettkampf greift und ob die neuen Galerie-Belohnungen ohne lästige Grind-Mechaniken auskommen, zeigt sich ab dem 25. September 2026 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Switch 2.