EA kappt Rennspiel-Tradition: Criterion Games wird reines Battlefield-Studio

Das Entwicklerstudio Criterion Games wurde vollständig umstrukturiert und arbeitet ab sofort ausschließlich an der Battlefield-Reihe. Nach 30 Jahren im Rennspiel-Genre verliert das Studio hinter Burnout und Need for Speed seine kreative Eigenständigkeit zugunsten der Shooter-Marke von Electronic Arts.

Das Ende einer Rennspiel-Ära

Der Umbau von Criterion Games folgt einer strikten Neuausrichtung innerhalb des EA-Konzerns. Rebecka Coutaz, Vizepräsidentin und CEO der Battlefield-Studios bei EA, bestätigte die Fokussierung offiziell. Der neue Schriftzug am Studiogebäude lautet nun „Criterion: A Battlefield Studio“. Damit schwinden die Chancen auf ein neues Need for Speed oder eine Wiederbelebung der Burnout-Reihe gegen null.

Criterion hatte zuletzt 2022 „Need for Speed Unbound“ veröffentlicht. Das Spiel konnte die Erwartungen der Community spielerisch und optisch nur teilweise erfüllen. Statt einer Neuausrichtung der Rennspiel-Reihe zieht EA jetzt den Stecker. Die Entwickler werden als Support-Team in das kriselnde Battlefield-Franchise integriert.

EAs Strategie der Monokultur

Dieser Schritt folgt einem bekannten Muster beim Publisher. Anfang des Jahrzehnts kaufte EA das Studio Codemasters auf. Das Ziel war primär die lukrative F1-Lizenz. Andere traditionsreiche Rennspiel-Marken wie Colin McRae DiRT oder Grid wurden seitdem konsequent vernachlässigt oder eingestellt.

Der Fokus auf eine einzige Großmarke birgt hohe Risiken. Das aktuelle „Battlefield 6“ kämpft trotz eines soliden Verkaufsstarts mit sinkenden Spielerzahlen. Grund dafür sind anhaltende Probleme beim Post-Launch-Support. Das Genre der Arcade-Rennspiele schrumpft durch diese Entscheidung weiter. Abgesehen von der The Crew- und Forza Horizon-Reihe auf dem PC- und Xbox-Markt sowie Mario Kart auf Nintendo-Plattformen fehlen Großproduktionen im Arcade-Rennspiel-Sektor fast vollständig.

Für Spieler bedeutet diese Umstrukturierung das faktische Ende klassischer Arcade-Racer aus dem Hause EA. Die Konzentration aller Ressourcen auf die Battlefield-Engine und das Shooter-Genre zerstört gewachsene Entwickler-Expertise im Rennspiel-Bereich. Wer auf kreative Renntitel abseits von Simulationen hofft, muss sich künftig im Indie-Sektor oder bei Microsoft umsehen. EA setzt alles auf die Karte Live-Service-Shooter. Punkt.