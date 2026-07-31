EA schließt 55-Milliarden-Übernahme am 4. August ab

Electronic Arts schließt den 55 Milliarden US-Dollar schweren Deal zur Umwandlung in ein privates Unternehmen voraussichtlich am 4. August 2026 ab. Alle regulatorischen Hürden sind genommen, wie der Publisher offiziell in einer SEC-Meldung bestätigte.

Der Zeitplan für die Entflechtung von der Börse steht. Laut der am 30. Juli 2026 eingereichten SEC-Meldung liegen sämtliche behördlichen Genehmigungen vor. Ursprünglich sollte die Übernahme bereits zum 30. Juni abgeschlossen sein. Verzögerungen bei kartellrechtlichen Prüfungen verschoben den Termin um einen Monat.

Das Konsortium um den saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF), Silver Lake und Affinity Partners übernimmt den Publisher für 55 Milliarden US-Dollar in bar. Der Hauptsitz verbleibt in Redwood City, Kalifornien. Andrew Wilson führt das Unternehmen weiterhin als CEO.

Finanzkraft durch Treffer im Sortiment

Die Bewertung baut auf konkreten Umsatzzahlen auf. Der Release von „Battlefield 6“ im Oktober 2025 markierte den wirtschaftlich erfolgreichsten Titel des gesamten Jahres 2025. Diese Basis stärkt die Verhandlungsposition der Investoren.

Neben Battlefield sichern Marken wie EA Sports FC, The Sims, Apex Legends und Need for Speed stetige Lizenz- und Live-Service-Einnahmen. Der Gang an die Börse entfällt, womit der Druck kurzfristiger Quartalsberichte gegenüber Aktionären weicht. Strategische Entscheidungen liegen künftig primär bei Private-Equity-Geldgebern.

Der Übergang in Privatbesitz verändert die operative Ausrichtung von Electronic Arts fundamental. Für Spieler bedeutet der Rückzug von der Börse vorerst keine direkten Änderungen beim Produktangebot.

Langfristig verschieben sich aber die Zielvorgaben: Anstelle von Transparenzpflichten gegenüber öffentlichen Aktionären treten Renditeerwartungen konservativer Konsortien. Live-Service-Modelle und Monetarisierungsstrategien dürften unter der Führung des PIF und Silver Lake weiter verdichtet werden.