EA sichert sich „Realismus“-Technologie für die EA Sports FC-Reihe

Ob diese Technologie bereits in EA Sports FC 26 , dem kommenden Teil der Serie, zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Das Spiel soll voraussichtlich Ende September erscheinen. Doch die potenziellen Möglichkeiten, die sich durch diese Übernahme eröffnen, sind nicht nur auf die Präsentation von Bewegungsabläufen beschränkt. Laut Cam Weber, Präsident von EA Sports, steht die Verwendung von Daten im Mittelpunkt jeder bedeutenden Weiterentwicklung in der Welt des Sports. Die Technologie von TRACAB wird es EA ermöglichen, „bahnbrechende neue Funktionen“ in ihre Spiele zu integrieren, was die Simulationserfahrung noch intensiver und authentischer machen könnte.

EA Sports hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, wie wichtig präzise Bewegungsdaten für die Gestaltung realistischer Spieleranimationen sind. Besonders beeindruckend war das Beispiel des norwegischen Stürmers Erling Haaland, dessen einzigartiger Laufstil durch die Analyse echter Spiele von Manchester City in das Spiel integriert wurde. Mit der TRACAB-Technologie geht EA jedoch noch einen Schritt weiter und verspricht, das Tracking-Niveau auf eine neue Dimension zu heben.

TRACAB ist bekannt dafür, enorme Datenmengen zu generieren und zu verarbeiten. Mit einer Erfassungsrate von 60 Hz pro Sekunde liefert die Technologie des Unternehmens 600 Millionen Datenpunkte pro Spiel. Darunter fallen 65 einzigartige Datenpunkte pro Spieler und Schiedsrichter, die Details wie die Position von 21 Gelenken eines jeden Spielers, den Schwerpunkt sowie das Ball-Tracking umfassen. Diese Daten werden in Echtzeit erfasst und bieten ein beispielloses Maß an Präzision – ein Quantensprung für die realistische Nachbildung von Bewegungen auf dem Spielfeld.

EA Sports geht einen weiteren Schritt in Richtung realistischerer Fußballsimulationen und hat kürzlich eine Vereinbarung zur Übernahme von TRACAB Technologies bekannt gegeben , einem führenden Anbieter von fortschrittlichen optischen Tracking- und Analyselösungen im Sportbereich. Diese Akquisition könnte weitreichende Folgen für die Zukunft der EA Sports FC-Reihe haben und den Spielern ein noch nie dagewesenes Maß an Detailtreue bieten.

