EA sieht Chance für Battlefield gekommen, wenn Call of Duty die PlayStation verlässt

Zunächst bleibt abzuwarten, was mit Call of Duty in den nächsten Jahren passiert. Vorerst gilt noch das Exklusivabkommen zwischen Activision und Sony, das voraussichtlich 2024 ausläuft. Danach hat Micrsoft offenbar nur noch für wenige Jahre Interesse daran, Call of Duty auch für PlayStation anzubieten.

„Ich glaube nicht, dass wir in den letzten beiden Iterationen von [Battlefield] so abgeliefert haben, wie wir es hätten tun sollen. Wie haben viel Arbeit vor uns, um die Serie wieder auf Kurs zu bringen, dafür haben wir jetzt die richtigen Teams, um die„unglaublichen Ambitionen der Serie voranzutreiben.“

Um den Erfolg der früheren Battlefield-Spiele zu erreichen, weiß man aber auch selbst, dass sich einiges dazu wieder ändern muss. Wiederholt deutet EA an, dass sich das nächste Battlefield wieder mehr an den Wurzeln der Serie orientiert.

„In einer Welt, in der es möglicherweise Fragen zur Zukunft von Call of Duty gibt und auf welchen Plattformen es sein könnte oder nicht, ist es meiner Meinung nach eine enorme Chance, plattformunabhängig und vollständig plattformübergreifend mit Battlefield vertreten zu sein.“

Bislang ist nicht klar, wie lange es noch Call of Duty auf PlayStation geben wird, sollte der Deal zwischen Microsoft und Activision tatsächlich über die Bühne gehen. In Stellung bringt sich dafür bereits EA mit dem Battlefield-Franchise, die hier eine seltene Gelegenheit sehen.

What do you think?