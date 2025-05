EA Sports College Football 26: Das Comeback, auf das Football-Fans gewartet haben

Nach mehr als einem Jahrzehnt Funkstille kehrt EA Sports College Football seit dem vergangenen Jahr triumphal zurück – und das nicht als lauwarmes Reboot, sondern mit voller Wucht. Im ersten offiziellen Trailer zu EA Sports College Football 26, untermalt von Metallicas „Enter Sandman“, brodelt nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Erwartungshaltung. In-Engine-Szenen zeigen nicht nur hart aufspielende College-Athleten, sondern auch lebendige Zuschauer, flimmernde Flutlichter und die typisch fiebrige Gameday-Stimmung amerikanischer Universitäten.

Aber EA will nicht nur mit Stimmung punkten. Hinter dem glänzenden Trailer stecken tiefgreifende Neuerungen, die sich vor allem an langjährige Fans richten: Ein überarbeitetes Verschleißsystem, das Erschöpfung realistischer abbildet, sowie dynamische Auswechslungen sollen das Spielgefühl auf ein neues Level bringen. Dazu kommen über 2.800 neue Spielzüge und ein neu definiertes Archetypensystem, das jedem Spieler mehr Persönlichkeit und Tiefe verleiht.

Mehr Taktik, mehr Kontrolle, mehr College

Die technischen Verbesserungen gehen über reines Eye-Candy hinaus. EA Sports hat am Kern des Spiels geschraubt. Dank physikbasiertem Tackling, verbesserten Hit-Stick-Animationen und intelligenterer Blocklogik wird jeder Snap zur echten Herausforderung. Eine der spannendsten Neuerungen: benutzerdefinierte Zonen, mit denen Spieler ihre Defense gezielt anpassen können – ein Feature, das in dieser Tiefe im College-Football-Segment bisher fehlte.

Für Football-Puristen interessant: Auch die „Stadium Pulse“-Effekte wurden aufgedreht. HUD-Elemente zittern, Kameras wackeln beim Third Down, und Taktverzerrungen machen deutlich, dass der Druck auf dem Feld spürbar wird – zumindest für den Controller in der Hand. All das sorgt für die Illusion, mitten im Geschehen zu stehen, wenn 80.000 Fans im Hintergrund toben.

Von der Recruiting Class bis zur Online-Dynastie

Neben dem packenden Gameplay bietet College Football 26 eine Reihe von Modi: Im Dynasty-Modus können bis zu 32 Spieler plattformübergreifend an Online-Dynastien teilnehmen – Crossplay zwischen PS5 und Xbox Series X inklusive. Wer lieber seine Singleplayer-Karriere startet, kann sich in „Road to Glory“ durch zehn Archetypen kämpfen und als Nachwuchstalent sein Traumstipendium erarbeiten.

Mit dabei sind außerdem der Team Builder, der College Football Ultimate Team-Modus und „Road to the College Football Playoff“. Die Vielfalt zeigt: EA will die volle Bandbreite des College-Footballs abbilden – und das mit echtem Tiefgang.

EA Sports College Football 26 erscheint am 10. Juli 2025.