EA Sports F1 23 besucht den Las Vegas Strip Circuit als neue Rennstrecke

Vom 16. bis 20. November1 haben F1 23-Fans außerdem die Möglichkeit, den Grand Prix von Las Vegas zu erleben und F1 23 kostenlos für PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (Steam)2 zu spielen. Spieler, die während dieser Zeit im Spiel Rennen fahren, erhalten neben anderen Belohnungen doppelte Erfahrungspunkte in verschiedenen Spielmodi.

„Las Vegas ist ein ikonischer Veranstaltungsort, der eine der berühmtesten Strecken der Welt umfasst“, sagt Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Ich habe es geliebt, dem Team dabei zuzusehen, wie es eine so wunderbare virtuelle Nachbildung der Lebendigkeit und Energie des Strips geschaffen hat. Es war uns eine Ehre, diese neue Strecke in F1 23 einzubauen, damit die Spieler sie vor dem Grand Prix in der realen Welt genießen können, und wir hoffen, dass alle so viel Spaß haben wie Daniel Ricciardo, wenn sie diese Woche im Spiel gegen Sin City antreten.“

Unter anderem kann man Charles Leclerc in einer neuen Pro-Challenge herausfordern, neue Belohnungen rund um den Las Vegas Grand Prix freischalten und vieles mehr. Der EA Sports-Botschafter Max Verstappen und der britische Box-Champion Anthony Joshua sind ebenfalls mit von der Partie und nehmen den Boulevard in F1 23 in Beschlag. Scuderia AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo wirft vorab einen Blick auf die neue US-Strecke.

