EA Sports F1 23 – Erster Trailer & Details enthüllt

EA Sports F1 23 profitiert auch von zahlreichen Neuerungen. Das Fahrverhalten wurde im Vergleich zur letzten Saison verbessert und ermöglicht ein vorhersehbareres Fahrverhalten. Die neue Fahrzeugphysik verleiht den Autos eine bessere Traktion beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven. Durch die Einbeziehung des Feedbacks des F1-Teams wurde eine bessere Balance zwischen Aerodynamik und Reifenhaftung erreicht, was zu einem realistischeren Fahrgefühl führt. Verbesserungen beim Motordrehmoment und der Massenträgheit sorgen für eine authentischere Gaspedalsteuerung und eine bessere Verbindung zum Fahrzeug. Neben diesen Verbesserungen gibt die „Precision Drive“-Controller-Technologie den Pad-Spielern:innen mehr Kontrolle und Sicherheit in den entscheidenden Rennmomenten.

„Die Rückkehr von Braking Point ermöglicht es, in eine Renngeschichte einzutauchen, die neben den authentischen Rennfeatures, die unsere Spieler:innen kennen und lieben, einen einzigartigen Blick auf die Formel 1 bietet“, so Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Unsere enge Zusammenarbeit mit den Teams hat es uns ermöglicht, das Handling-Modell zu verfeinern und das Pad-Play noch realistischer zu gestalten, und die Implementierung eines neuen Farbkodierungssystems, das in Film und Fernsehen verwendet wird, sorgt für ein noch realistischeres Erlebnis.“

EA Sports F1 23 feiert damit die Rückkehr von des Story-Modus „Braking Point“, in dem alle Teams, Fahrer und Rennstrecken der Saison 2023 enthalten sind, einschließlich des Las Vegas Grand Prix und des Losail International Circuit in Katar.

EA Sports und Codemasters haben offiziell EA Sports F1 23 mit einem Trailer und weiteren Details vorgestellt. Der diesjährige virtuelle Ableger der virtuellen FIA Formula One World Championship erscheint am 16. Juni 2023.

