EA Sports F1 24: Der Karriere-Modus im Deep Dive

In der neuen Fahrerkarriere schlüpfen Spielern zum ersten Mal in die Rolle ihrer Lieblingsfahrer, verbessern ihren Ruf und bauen auf den Karrieren von Michael Schumacher und Lewis Hamilton auf, um ihr eigenes Vermächtnis zu erschaffen. Dies reicht von Vertragsverhandlungen, geheimen Meetings, bis hin zu saisonübergreifenden Rivalitäten. In regelmäßigen Abständen werden immer wieder neue Episoden veröffentlicht, über deren Format und Inhalt die Fans abstimmen, das Ganze auch in einer überarbeiteten Zweispielerkarriere.

EA und Codemasters stellen heute den Karrieremodus in „EA Sports F1 24“ anhand eines Deep Dive-Gameplay vor, der sich diesmal mehr an realen Herausforderungen orientiert.

