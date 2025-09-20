EA SPORTS F1 25: Season 3 startet mit Haas-Jubiläum und F2 2025

Electronic Arts hat heute die dritte Season für EA Sports F1 25 gestartet. Ab sofort bis zum 11. November rückt die neue Saison das Haas F1 Team ins Rampenlicht, passend zum 10-jährigen Jubiläum des Rennstalls. Gleichzeitig liefert EA einige der am häufigsten nachgefragten Updates, darunter die Einführung von F2 2025, ein umfangreiches Sport-Update und die zweite Aktualisierung der Fahrerbewertungen der laufenden Season.

Haas feiert zehn Jahre Formel 1

Season 3 ist für Fans von Haas besonders interessant: Die Jubiläumsinhalte erlauben es, entscheidende Momente aus der ersten Dekade des Teams noch einmal zu erleben – von den ersten Punkten 2016 in Australien bis zum Doppelsieg 2018 in Österreich. Jede absolvierte Herausforderung belohnt Spieler mit speziellen Haas-Lackierungen und Helmen. Eine besonders anspruchsvolle Pro-Herausforderung steht außerdem bereit.

Zum Heimrennen von Haas auf dem Circuit of the Americas gibt es nur heute eine Free Play Chance. Neue Spieler können das komplette Paket von EA Sports F1 25 ausprobieren, während bestehende Fans einen doppelten XP-Boost erhalten. Überarbeitete Aerodynamik, neue Sponsorenplatzierungen und weitere Detailanpassungen sorgen dafür, dass die Erfahrung während der gesamten Season noch realistischer wirkt.

F2 2025 und Sport-Updates für F1

Mit der Einführung von F2 2025 rückt auch die nächste Generation von Talenten ins Spiel. Alle elf Teams, 22 Fahrer und der vollständige 14-Rennen-Kalender sind enthalten. Gleichzeitig werden die Autos und Lackierungen der zehn F1-Teams durch ein Sport-Update noch näher an ihre realen Vorbilder angepasst.

Die zweite Aktualisierung der Driver Ratings reflektiert die jüngsten Leistungen auf der Strecke und Einschätzungen von Experten. Max Verstappen bleibt mit 94 Punkten Spitzenreiter, Fernando Alonso steigt auf 89 Punkte, während Carlos Sainz auf 84 Punkte zurückfällt. Gabriel Bortoleto punktet konstant und erreicht nun 78 Punkte. Die Änderungen sorgen für eine realistischere Startaufstellung, die Fans aktiv ins Spielgeschehen einbindet.

Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters, betont: „Zehn Jahre in der Startaufstellung sind eine enorme Leistung für Haas. Wir wollen unseren Fans die authentischste Verbindung zum Sport bieten – mit realistischem Fahrerlebnis und emotionalen Meilensteinen.“