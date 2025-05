EA SPORTS F1 25 – So real war virtuelle Formel 1 noch nie

Der Geruch von Benzin, das Kreischen der Reifen, das Adrenalin auf der Zielgeraden – was auf der Rennstrecke längst Alltag ist, will EA SPORTS F1 25 jetzt digital auf ein völlig neues Niveau heben. In einem heute veröffentlichten Gameplay-Video geben die Moderatoren Alex Jacques und Matt Gallagher einen ersten tiefen Einblick in das, was sich Codemasters für den neuesten Ableger der erfolgreichen Rennspielserie vorgenommen hat. Und das ist einiges.

Herzstück des neuen Realismusversprechens ist die Integration von LIDAR-Scans – also Laserabtastung der echten F1-Strecken. Damit landen nicht nur Gebäude und Werbetafeln exakt da, wo sie im echten Leben stehen, sondern auch jeder Millimeter Asphalt fühlt sich so realistisch an wie nie zuvor. Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka und Imola profitieren als erste von der neuen Technik und bieten eine Detailtiefe, bei der selbst ein Kieselstein spürbar sein könnte – zumindest für virtuelle Puristen.

So hebt F1 25 die Rennspiel-Latte an

Doch nicht nur der Asphalt wird aufgewertet: Auch in der Tonspur schaltet EA SPORTS einen Gang hoch. Mit echten Funkdurchsagen, neuen Kommentaren und aktualisierten Podiumssequenzen soll sich jedes Rennen wie ein Live-Event anfühlen. Und mit der Verpflichtung von Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock als Co-Kommentator holt man sich nicht nur eine Stimme mit 91 GP-Starts, sondern auch jede Menge Glaubwürdigkeit ins Spiel. Glock bringt nicht nur technisches Fachwissen mit, sondern auch Emotion – und hat dafür satte 271 Voicelines mit über 12.000 Wörtern eingesprochen. Wer seine Expertise bisher nur aus dem TV kannte, wird sie jetzt hautnah im eigenen Wohnzimmer erleben.

Auch bei den Strecken gibt es Zuwachs: Silverstone, Zandvoort und der Red Bull Ring feiern erstmals ihre vollständige Integration in alle Spielmodi – vom Grand Prix bis zur Karriere. Eine kluge Entscheidung, schließlich zählen diese Kurse zu den beliebtesten im aktuellen Kalender und dürften auch virtuell für spannende Kopf-an-Kopf-Rennen sorgen.

Der offizielle Release von F1 25 ist für den 30. Mai angesetzt. Wer dachte, Rennspiele hätten ihr Limit längst erreicht, dürfte sich mit diesem Ableger eines Besseren belehren lassen. Mehr Realismus, mehr Emotion – und vielleicht der bisher authentischste virtuelle Bolide, den man je steuern durfte.