EA Sports F1: EA kündigt Zukunft der Rennspielserie an – Neustart 2027

Manchmal spürt man sofort, wenn ein Publisher die Weichen neu stellt. Genau das passiert gerade bei EA Sports F1. Electronic Arts hat heute bestätigt, wie es mit der Serie weitergeht, und das ist weit mehr als ein routinemäßiges Jahresupdate.

Statt jedes Jahr ein neues Spiel rauszudrücken, bekommt F1 25 ein umfangreiches Premium-Inhaltsupdate für die Saison 2026. Und 2027 folgt ein Neustart, der die Reihe neu definieren soll.

Große Anpassungen für eine große Umbruchsaison

Die Formel 1 erlebt 2026 massive Regeländerungen. Neue Autos, neue Technik, neue Dynamiken, und genau diese Transformation landet nächstes Jahr in F1 25, verpackt als kostenpflichtiges Premium-Update. Für die F1-Community bedeutet dies, wer F1 25 besitzt, bekommt ein Upgrade auf die komplette FIA Formula One World Championship 2026, ohne direkt ein neues Spiel kaufen zu müssen.

Auf dem Papier klingt das sinnvoll. Schließlich bleibt das Grundgerüst stabil, während EA die Inhalte an die Realität der neuen Saison anpasst. Für Spieler könnte das der angenehmste Weg sein, sich nicht jedes Jahr ein neues Vollpreis-Spiel ins Regal stellen zu müssen. Gleichzeitig kündigt EA klar an, dass das Update kein kleines Kosmetikpaket wird, die Rede ist von komplett neuen Autos, veränderten Regularien und überarbeiteten Team- und Fahrerpools.

2027: Ein komplett neues EA Sports F1

Spannend wird es aber erst im Jahr darauf. 2027 erscheint ein vollständig neu gestaltetes F1-Spiel, von Codemasters und EA als „authentischer und innovativer“ Neustart beschrieben. Das Team spricht von einer Umgestaltung des gesamten Erlebnisses, um eine weltweit wachsende Fangemeinde abzuholen. Über ein Drittel der heutigen Fans sind schließlich erst in den letzten vier Jahren dazugekommen.

Das klingt nach mehr als nur einer technischen Modernisierung. Offenbar will EA das Fundament der Reihe anpacken: Präsentation, Karriere, Modi, vielleicht sogar ein stärkerer Fokus auf Live-Services. Laut EA soll die Serie gleichzeitig für Veteranen vertraut bleiben und Neueinsteiger besser abholen.

Wer in F1 25 reinspringen will, hat dafür gerade einen guten Zeitpunkt. Die vierte Saison mit neuen Lackierungen, Events und der „Survival Challenge“ ist frisch gestartet, und die langfristigen Pläne geben dem aktuellen Teil mehr Relevanz als üblich. Auch Modi wie Braking Point, das überarbeitete My Team oder die F1 The Movie Chapter Scenarios bleiben zentral für das laufende Spiel.