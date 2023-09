EA Sports FC 24 aktuell für 55 EUR im Pre-Order

Die verbesserte Frostbite-Engine verleiht The World’s Game damit lebensechte Details und sorgt mit neu gestalteten Spielermodellen, flüssigeren Animationen und sichtbar einzigartigen Eigenschaften, die jeden Spieler zu etwas Besonderem machen, für einen neuen Grad an Immersion.

EA Sports FC 24 setzt in diesem Jahr vor allem auf die neue HyperMotionV-Technologie , die für EA den größten Fortschritt in Sachen Realismus darstellt, indem sie den Rhythmus und den Fluss des realen Fußballs in „The World’s Game“ übersetzt.

