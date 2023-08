EA Sports FC 24 – Deep Dive widmet sich dem Ultimate Team

Mit dem Frauenfußball in EA Sports FC 24 und Ultimate Team können sich Fans außerdem auf die UEFA Women’s Champions League, die Barclays FA Women’s Super League, D1F, die National Women’s Soccer League und als Neuzugänge die Google Pixel Frauen-Bundesliga und die Liga F in Ultimate Team freuen.

Electronic Arts zeigt ein weiteres Deep Dive zu EA Sports FC 24. Diesmal geht es um den Ultimate Team-Modus, der auch ohne FIFA wieder dabei ist und in dem Fans ihr Wunschteam zusammenstellen und in Offline- und Online-Duellen gegeneinander antreten.

