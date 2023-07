EA Sports FC 24 – Demo, Release & Coverstar geleakt

„Heute beginnt die Story von EA SPORTS FC. Auf dem Fundament von 30 Jahren Vorreiterrolle und Geschichte erschaffen wir Erlebnisse, die die globale Fußball-Community vereinen und sorgen so weiter für eine Zukunft, in der die Fans an erster Stelle stehen“, sagte Nick Wlodyka, SVP & GM bei EA SPORTS FC. „EA SPORTS FC wird ein Symbol für den Sport sein, ein Symbol für Innovation und Wandel und wir freuen uns außerordentlich, unseren Fans im Juli mehr über die Zukunft mitteilen zu können.“

Neben der Standard-Version soll EA auch eine Ultimate Edition in Planung haben, die unter anderem einen früheren Zugang zu EA Sports FC 24 gewährt, der ab dem 22. September möglich wäre. Alle anderen Spieler können vorab die 10-stündige Trial via EA Play nutzen.

Für EA Sports beginnt in diesem Jahr so etwas wie eine neue Ära, die die Marke FIFA hinter sich lassen und als EA Sports FC weitermachen. Der erste Ableger EA Sports FC 24 erscheint diesem Sommer, zu dem erste Details zur Demo, den Editionen und dem finalen Release durchgesickert sind.

