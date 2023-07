EA Sports FC 24 – Der Karriere-Modus im Gameplay-Deep Dive

Der heute veröffentlichte Deep Dive in den Karrieremodus verspricht spannende Einblicke in die neuen Funktionen sowohl der Spieler- als auch der Manager:-Karriere. Diese ermöglichen noch mehr Kontrolle über ihre fußballerische Zukunft, wobei eine herausragende individuelle Saison in der Spieler-Karriere dann die neu gestaltete Ballon d’Or-Animation auslöst.

EA wirft heute einen Blick auf den Karriere-Modus in EA Sports FC 24, sowie verkündtete man eine Partnerschaft mit Ballon dOr, wodurch Spieler die berühmte Trophäe in ihrer Spielerkarriere erringen können.

