EA Sports FC 24 Release, Gameplay, Ultimate Team & HyperMotionV

Die verbesserte Frostbite Engine liefert The World’s Game zudem lebensechte Details und sorgt durch neu gestaltete Spielermodelle, flüssigere Animationen und sichtbar einzigartige Eigenschaften, die jeden Spieler zu etwas Besonderem machen, für ein neues Maß an Immersion. Kits bewegen sich jetzt wie Materialien aus der realen Welt, reagieren auf die Schritte eines Spielers, verändern sich, wenn sie die Richtung ändern, und fließen mit ein.

Auf der technischen Seite setzt man auf die HyperMotionV-Tech, die für EA der größte Fortschritt in Sachen Realismus darstellt, indem man den Rhythmus und die Flüssigkeit des realen Fußballs in „The World’s Game“ übersetzt. Dazu nutzt man volumetrische Daten von mehr als 180 professionellen Fußballspielen für Männer und Frauen, die es einem ermöglichen, reale Bewegungen im Spiel abzubilden.

Außerdem bestätigt wurde das EA Sports FC 24 Ultimate Team-Feature, das erstmals in der Serie auch den Frauenfussball einschließt, einschließlich der Google Pixel Frauen-Bundesliga und Liga F, der Barclays Women’s Super League, der D1 Arkema und der National Women’s Soccer League. Neben dem Pro Clubs Mode unterstützt EA Sports FC 24 in diesem Jahr außerdem Crossplay.

What do you think?