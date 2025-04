EA Sports FC 25: Der erste kostenpflichtige Battle Pass – Cash statt Klasse?

Still und leise vollzieht sich ein Paradigmenwechsel in der Welt des virtuellen Fußballs: EA Sports FC 25, der direkte Nachfolger der einst glorreichen FIFA-Serie, führt erstmals einen kostenpflichtigen Battle Pass ein – und rührt damit kräftig in der Loot-Kiste.

Ab sofort läuft die siebte Saison mit einem zweigleisigen Fortschrittssystem. Während der kostenlose Season Pass wie gewohnt mit einer Handvoll Belohnungen winkt, wirft der neue Premium Pass große Schatten voraus – und große Zahlen: 1.000 FC-Punkte (umgerechnet rund 10 Euro) oder stolze 500.000 Spielmünzen verlangt EA für den digitalen Aufstieg. Fußball war noch nie so teuer, ohne ins Stadion zu gehen.

Premium kostet: EA setzt auf Echtgeld statt Fortschritt

Dafür locken 40 Stufen mit Inhalten, die nicht nur kosmetischer Natur sind: Legendäre Spielerobjekte wie ein 96er Franck Ribéry, Flashback-Versionen von Kenny Lala und Federico Chiesa, sowie TOTS-Hommagen an Dries Mertens und Lisandro Martinez sollen für spielerischen Glanz sorgen. Besonders pikant: Erstmals sind Spielerpakete handelbar, was Hardcore-UT-Fans als längst überfällige Öffnung des Marktes feiern könnten – oder als Versuch, die Monetarisierung weiter auszureizen.

Doch damit nicht genug: Anders als bei anderen Titeln – etwa Fortnite oder Call of Duty – fehlt es dem EA-Pass an einer essenziellen Komponente: keine Rückvergütung in virtueller Währung. Mit anderen Worten: Wer 10 Euro investiert, erhält keine Ingame-Währung zurück und kann sich den nächsten Pass nicht „erspielen“. Die Spirale der Zahlpflicht dreht sich also konsequent weiter – ohne Ausstieg nach oben.

EA Sports FC 25 erhält seinen ersten Battle Pass

Diese Einführung fällt nicht zufällig mit dem Start des heiß erwarteten Team of the Season zusammen – jenem Event, bei dem jedes Jahr die besten realen Kicker in digitale Halbgötter verwandelt werden. Es scheint fast, als wolle EA gleich zweimal zur Kasse bitten: Einmal für den Hype, einmal für den Inhalt.

Ob der neue Battle Pass ein weiterer Schritt Richtung „Live-Service-Zwang“ ist oder tatsächlich Mehrwert für Fans bietet, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Mit diesem Schritt macht EA Sports FC 25 endgültig Schluss mit dem letzten Rest sportlicher Unschuld.