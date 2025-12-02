EA Sports FC 26: Legendäre Classic XI-Mannschaften kehren zurück

EA Sports FC 26 lässt die großen Fußballikonen noch einmal auf dem Platz aufleben. Mit der Vorstellung von zehn neuen Classic XI-Mannschaften haben Fans die Chance, einige der prägendsten Spieler der Vereins- und Ligenhistorie zu steuern, von Real Madrid über den FC Bayern bis hin zur Premier League.

Das Besondere daran: Diese Auswahl umfasst nicht nur Vereinslegenden, sondern auch Spieler, die ganze Epochen geprägt haben.

Historische Helden auf dem Spielfeld

Für den EA Sports FC 26-Modus „Anstoß“ und „Anstoß Rush“ stehen die Classic XI-Mannschaften bereit. Spieler können etwa die Ikonen des FC Bayern, darunter Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Manuel Neuer, noch einmal aktiv ins Spielgeschehen eingreifen lassen. Auch der FC Chelsea, Juventus, FC Liverpool, Real Madrid, LALIGA EA SPORTS, Serie A, Ligue 1 McDonald’s und weitere große Ligen sind vertreten.

Die Auswahl der Spieler ist dabei alles andere als beliebig: Es handelt sich um Spieler, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere standen, Champions-League-Titel gewonnen haben oder in ihren Ligen als absolute Maßstäbe galten. Wer schon immer einmal die Kombination aus Toni Kroos, Jay-Jay Okocha und Gerd Müller steuern wollte, findet in den Classic XI-Teams genau diese Gelegenheit.

Community im Mittelpunkt

„Alles beginnt mit unserer Community und ihrer leidenschaftlichen Verbundenheit mit der Welt des Fußballs“, erklärt Jeff Sharma, Vice President of Brand bei EA Sports FC. Die Fans sind eingeladen, über soziale Kanäle ihre Meinung zu den Classic XI-Mannschaften zu äußern – wer fehlt, wer sollte unbedingt dabei sein? EA SPORTS öffnet so einen direkten Dialog zwischen Spielern und dem Entwicklerteam und gibt der Community ein Mitspracherecht bei historischen Fußballmomenten.

Mit den Classic XI-Teams lassen sich legendäre Szenen nachspielen, historische Duelle aus verschiedenen Epochen neu erleben oder die eigene ultimative Elf zusammenstellen. Gerade zur Weihnachtszeit eröffnet EA Sports FC 26 so eine nostalgische und zugleich interaktive Möglichkeit für Fußballfans aller Generationen.

EA Sports FC 26 Showcase: Ein Vorgeschmack auf das Spiel

Zusätzlich kündigt EA SPORTS den kostenlosen EA Sports FC 26 Showcase an. Dieser erlaubt Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 und Xbox One, ausgewählte Modi wie „Learn to Play“, „Kick-Off“ und „Clubs Rush“ auszuprobieren. Wer später auf die Vollversion von EA Sports FC 26 wechselt, kann Fortschritte übernehmen, sofern das Upgrade auf derselben Plattform und mit demselben EA-Konto erfolgt.