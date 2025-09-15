EA Sports FC 26: Soundtrack vereint Fußball, Stars und neue Musik

EA Sports FC 26 startet nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Ohren durch. Der diesjährige Soundtrack umfasst 109 Titel aus mehr als 30 Nationen, einen Mix aus bekannten Größen und aufstrebenden Künstlern. Damit setzt EA seine über 20-jährige Tradition fort, musikalische Trends zu prägen und Spielern eine Bühne für neue Sounds zu bieten.

Erstmals ist auch ein Profifußballer direkt auf dem Soundtrack vertreten: Moise Kean, der italienische Nationalspieler, tritt als Musiker KMB auf. „Teil von FC 26 zu sein, nicht nur als Spieler, sondern auch als Künstler, ist ein wahr gewordener Traum“, sagt Kean. Dieser Schritt zeigt, wie stark sich die Grenzen zwischen Gaming, Sport und Musik in der modernen Popkultur verschieben.

Internationale Vielfalt und deutsche Highlights

Der EA Sports FC 26-Soundtrack bringt Stars wie Fred again.., der nach seiner Pause zurückkehrt, und PinkPantheress auf die virtuelle Bühne. Aber auch deutsche Künstler:innen sind prominent vertreten: reezy liefert mit „Sabia Que No“ sommerliche Vibes, das Moses Yoofee Trio ft. ENNY mischt Jazz und moderne Genres, während Bearcubs mit „Take Me Home“ Indie Dance und House kombiniert.

Zusätzlich enthält der Soundtrack 27 bisher unveröffentlichte Songs, darunter von Ed Sheeran, Joy Crookes und Alewya. Diese Auswahl verdeutlicht EA SPORTS FCs Anspruch, Spieler nicht nur mit Fußball, sondern auch mit musikalischen Entdeckungen zu begeistern.

Was der Soundtrack für Spieler bedeutet

Musik im Spiel ist längst mehr als Hintergrundrauschen. Bei EA Sports FC 26 kann sie die Atmosphäre auf dem Feld formen, Emotionen verstärken und Momente wie Tore oder Jubel intensivieren. Für die Community bedeutet das: ein noch immersiveres Spielerlebnis, das Fußball und Musik auf ungewohnte Weise verbindet.

Der EA Sports FC 26 Early Access startet am 19. September, der globale Launch am 26. September 2025.

Ob die Mischung aus Stars, Newcomern und Profi-Fußballern dem Soundtrack gelingt, bleibt spannend – eins steht fest: Wer FC 26 spielt, hört nicht nur Fußball, sondern eine ganze Kultur.