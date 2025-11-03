EA Sports FC 27: EA startet riesigen Technik-Test für Open-World-Mode

EA Sports FC 27 soll mehr sein als das nächste Update einer endlosen Reihe. Dieses Mal geht es um den Kern des Spiels, und wie er entsteht. Im Fokus steht insbesondere ein neuer Open-World-Mode, der zukünftig in der Reihe einziehen wird.

Laut EA basiert der neue Entwicklungsansatz stärker denn je auf direktem Community-Feedback. Über 730.000 Rückmeldungen aus Foren, Discord und sozialen Medien hat man seit dem Launch ausgewertet. Die Entwickler wollen künftig noch früher auf Spielermeinungen reagieren, und laden deshalb ausgewählte Tester zu einem umfangreichen Technical Playtest ein, der heute startet.

Dieser Test ist kein gewöhnlicher Beta-Zugang, sondern eher ein Blick hinter die Kulissen. Spieler aus Großbritannien, den USA und Kanada dürfen erstmals in ein völlig neues, weltbasiertes Fußballerlebnis eintauchen, das weit über das hinausgehen soll, was EA Sports FC 26 aktuell bietet. Es handelt sich um eine frühe Version, fehlerhaft, ungeschliffen, aber entscheidend, um die Zukunft des Spiels zu formen.

Worum geht’s beim Technical Test?

Die Einladung richtet sich an registrierte EA Playtester, die auf PS5 oder Xbox Series X|S mitmachen dürfen. Dort können sie erste, limitierte Features eines neuen Spielmodus ausprobieren, der später in einem zukünftigen EA Sports FC-Titel erscheinen soll. EA betont, dass der Testinhalt nicht Teil von EA Sports FC 26 sein wird, sondern dient rein zur Evaluierung neuer Technologien, Stabilität und Spielfluss.

Das Feedback der Teilnehmenden fließt dieses Mal deutlich früher in den Entwicklungsprozess ein als bei bisherigen Projekten. Damit will EA verhindern, dass berechtigte Kritik, etwa an KI-Verhalten, Animationen oder Netzcode, erst nach Release wirksam wird. Gleichzeitig soll die Community lernen, wie komplex die Balance zwischen Technik, Gameplay und Fairplay wirklich ist.

FC 26 bleibt im Fokus

Trotz des Blicks nach vorn will EA das aktuelle EA Sports FC 26 nicht vernachlässigen. Der Publisher verspricht fortlaufende Patches und neue Inhalte, die im kommenden November Feedback Update vorgestellt werden sollen. Derzeit arbeitet ein Netzwerk mehrerer Studios daran, Feedback in konkrete Verbesserungen umzusetzen, von Spielmodi über Stabilität bis hin zur Matchdynamik.

Der Ansatz klingt vielversprechend. EA öffnet sich ein Stück weit, lässt Spieler mitreden und versucht, das Vertrauen zurückzugewinnen, das man über Jahre an Mikrotransaktionen und Marketing-Floskeln verloren hat. Ob dieser Kulturwandel hält, wird sich zeigen, aber zumindest scheint man diesmal zuzuhören.

EA Sports FC 26 markiert vielleicht den Beginn einer neuen Entwicklungsära bei EA. Wenn Feedback mehr ist als ein PR-Schlagwort, könnte sich die Reihe tatsächlich verändern, nicht durch große Schlagzeilen, sondern durch kleine, ehrliche Verbesserungen. Die Frage ist nur: Wird EA wirklich zuhören, wenn es unbequem wird?