EA Sports FC 27: Electronic Arts teasert Open-World-Modus „The Grounds“ an

Electronic Arts baut das nächste EA Sports FC um einen frei begehbaren Social-Hub namens „The Grounds“ herum. Einen Tag vor der offiziellen Enthüllung bestätigen erste Werbemotive die Monopolisierung des virtuellen Straßenfußballs.

Ein virtueller Treffpunkt ersetzt die Menüführung

Der Publisher verlagert die Navigation des Sportspiels zunehmend in eine begehbare Umgebung. Auf dem Cover der Standard-Edition von EA Sports FC 27 rangiert Kylian Mbappé vor einer Kulisse, die sich am Modus „The Grounds“ orientiert.

Der Slogan „Built from The Grounds up“ begleitet das Bildmaterial. Das Konzept lehnt sich an offene Welten bekannter Sportreihen an. Spieler bewegen sich mit eigenen Avataren durch verschiedene Stadtteile, die architektonisch an europäische Fußballmetropolen wie London oder Paris angelehnt sind.

Sämtliche Aktivitäten verzweigen sich von dieser zentralen Achse. Neben der Rückkehr von Volta-Inhalten stehen Minispiele wie Fußball-Tennis und freie Bolzplätze auf dem Programm. EA ergänzt das Angebot zudem um „The Gallery“, ein Sammelalbum-System für Sammelkarten. Auch Protagonist Alex Hunter tritt in den Grafiken als Fallschirmspringer in Erscheinung. Exakte Preismodelle und tiefere Gameplay-Mechaniken fehlen vor dem Stream.

NBA 2K lässt grüßen

Das Prinzip des begehbaren Hauptmenüs ist im Sportspiel-Sektor kein Experiment mehr. Mitbewerber zeigen seit Jahren, wie monetization-getriebene Hubs funktionieren. Es geht um Monetarisierung.

Wer Spieler durch Straßen und Plätze schickt, schafft sichtbare Kleidung, Frisuren und Kosmetik. Menüs verkaufen keine virtuellen Sneaker. Eine offene Welt tut das mühelos. Dass „EA Sports FC 27“ diesen Weg einschlägt, folgt der reinen Verkaufslogik des Konzerns.

Für den Kernkader auf dem Rasen bringt ein begehbarer Hub zunächst null spielerischen Mehrwert. Statt zwei Klicks im Menü gibt es nun Laufwege zwischen Minispielen und Kosmetikläden. Wer ohnehin nur Ultimate Team oder klassische Matches absolviert, bekommt eine zusätzliche Hürde vor das eigentliche Gameplay gestellt. Der Nutzwert steht und fällt mit der Ladezeit.