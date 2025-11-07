EA Sports FC 27 – Erste Open-World-Szenen geleakt: Das nächste große Experiment?

Die Fußballwelt schaut gerade nicht auf den Rasen, sondern auf die Timeline. Erste Gameplay-Szenen zum neuen EA Sports FC Open-World-Modus sind im Netz aufgetaucht, trotz laufender NDA-Tests. Auf Spcial Media kursieren bereits Clips, die zeigen, wie Spieler durch frei begehbare Areale laufen, sich treffen, Mini-Games starten und offenbar sogar Matches am Straßenrand verfolgen können.

EA hatte schon vor einiger Zeit angedeutet, dass man die FC-Marke stärker als Lifestyle-Erlebnis positionieren wolle. Der Leak scheint nun zu bestätigen, dass das nicht nur Marketingsprech war. Die gezeigten Ausschnitte erinnern stark an die Social-Hubs aus NBA 2K, wo sich die Community zwischen Matches trifft, trainiert oder einfach nur abhängt.

Vom Menü zur Welt

Statt sich durch klassische Menüs zu klicken, könnte der Open-World-Ansatz ein dynamischeres Spielerlebnis bieten. Verschiedene Mini-Spiele, etwa Freistoß-Wettbewerbe oder Skill-Challenges, sollen laut ersten Beobachtern schon implementiert sein. Einige Clips zeigen zudem, dass mehrere Karten geplant sind, angeblich inspiriert von Fußballnationen wie England, Brasilien und Spanien.

So richtig offiziell ist das natürlich alles nicht. EA dürfte derzeit versuchen, die Leaks einzudämmen, während die Community fieberhaft spekuliert, wie umfangreich dieses neue Feature werden könnte. Die geplante Veröffentlichung könnte mit EA Sports FC 27 im kommenden Jahr erfolgen.

Warum das wichtig ist

Ein Open-World-Modus wäre der größte Umbruch für die Serie seit Jahren, und vielleicht der Versuch, den Service-Charakter von EA Sports FC noch stärker auszubauen. Statt nur Matches zu spielen, könnten Spieler künftig ihren Avatar durch ein digitales Fußball-Universum führen.

Doch bleibt die Frage: Wird daraus ein spannender Community-Treffpunkt oder bloß ein weiterer Monetarisierungsversuch mit kosmetischen Items? EA schweigt, aber das Internet redet, und zwar laut.

Was meint ihr: Braucht EA Sports FC wirklich eine Open World, oder verliert das Spiel damit seinen sportlichen Fokus?