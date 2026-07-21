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EA Sports FC 27: Kylian Mbappé ziert das Cover der Ultimate Edition

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EA enthüllt Kylian Mbappé auf dem Cover von EA Sports FC 27 Ultimate Edition. Alle Infos zu Release, Trailer-Termin und Gerüchten im Überblick.

Ea Sports Fc The Worlds Game Update

EA Sports besetzt das Cover der Ultimate Edition von „EA Sports FC 27“ erneut mit Kylian Mbappé und kündigt den ersten Gameplay-Trailer für den 23. Juli 2026 an. Damit bedient der Publisher gewohnte Marketing-Routinen, während handfeste Details zum Spielmechanismus weiterhin ausstehen.

Die Ankündigung von Electronic Arts erfolgt nach einem etablierten Muster im jährlichen Veröffentlichungszyklus der Reihe. Kylian Mbappé kehrt nach vier Jahren Abwesenheit als zentrales Gesicht auf die Hülle der Ultimate Edition sowie der Mobile-Ableger zurück, nachdem er bereits bei früheren Ablegern der damaligen FIFA-Reihe zu sehen war.

Konkrete Informationen zu den Spielinhalten bleiben vorerst Mangelware. Das Unternehmen verweist auf den kommenden Donnerstag, an dem ein erster Trailer tiefere Einblicke bieten soll.

Bekannte Termine und unbestätigte Neuerungen

Ein Blick auf die Terminstruktur verdeutlicht die gewohnte Taktik des Publishers. Brancheninsider verweisen auf einen Release am 25. September 2026, während Käufer der teureren Ultimate Edition voraussichtlich ab dem 18. September 2026 Zugriff erhalten.

Als plattformübergreifender Standard gilt die Verfügbarkeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, ergänzt um eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2. Die Last-Gen soll ebenfalls noch bedient werden. Im Raum steht zudem ein neuer Open-World-Modus als sozialer Treffpunkt mit Minispielen. Bestätigt ist davon noch nichts.

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Das Cover-Reveal liefert reines Marketing ohne spielerischen Mehrwert. Für die Community zählt am Ende ausschließlich die technische Umsetzung auf dem Platz, nicht das Konterfei auf der Verpackung. Wer substanzielle Neuerungen sucht, muss den Gameplay-Trailer abwarten.

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