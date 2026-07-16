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EA Sports FC 27: Last-Gen-Versionen offenbar für PS4 & Xbox One bestätigt

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Ea Sports Fc The Worlds Game Update

EA Sports FC 27 erscheint im September 2026 auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Alle exklusiven Infos zu Preisen, Early Access und Plattformen.

EA Sports FC 27 erscheint offenbar auch in diesem Jahr weiterhin für PS4, Xbox One und die alte Nintendo Switch. Publisher Electronic Arts hält trotz veralteter Hardware an der Last-Gen fest.

Die Nachricht des Leakers billbil-kun überrascht. Viele rechneten längst mit dem finalen Cut, dem harten Bruch mit der alten Konsolengeneration. Doch EA zieht den Stecker noch nicht. Am 25. September 2026 soll „EA Sports FC 27“ auf den Markt kommen, parallel für die aktuelle Generation und die alten Kisten von Microsoft, Sony und Nintendo.

Für Besitzer einer PS4 oder Xbox One ist das ein Segen. Sie müssen auch weiterhin nicht aufrüsten, um am Ball zu bleiben. Aus technischer Sicht birgt das allerdings Risiken. Die alte Hardware bremst die Entwicklung aus. Grafik-Upgrades und neue Physik-Engines dürften auf den Oldies kaum spürbar sein. Vermutlich läuft es wieder auf ein reines Kader-Update hinaus. Mehr Schein als Sein.

Die ersten Preise zum Release

Der Preis bleibt stabil hoch. Satte 79,99 EUR verlangt EA auf PlayStation und Xbox. PC-Spieler und Käufer für die Nintendo Switch 2 kommen mit 69,99 EUR minimal günstiger weg. Wer extra zahlen möchte, holt sich die Ultimate Edition für einen Vorab-Zugang von bis zu acht Tagen. Das bedeutet konkret: Ab dem 17. September 2026 rollt für Vorbesteller das Leder.

Die offizielle Enthüllung durch EA steht laut dem Leaker ebenfalls unmittelbar bevor. Bereits nächste Woche soll die Ankündigung mit ersten Trailern folgen. Dann zeigt sich, ob EA neben Lizenz-Updates auch spielerisch liefert.

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Keine Experimente, keine echten Next-Gen-Sprünge. EA fährt die sichere Schiene und nimmt die Millionen der Last-Gen-Spieler gerne noch mit. Für das Gameplay bedeutet dieser Spagat meist Stillstand. Innovationen gehen anders.

Wie sieht es bei euch aus? Bleibt ihr wegen des neuen Teils auf der alten PS4/Xbox One am Ball oder bremst dieser Konsolen-Spagat das Spiel eurer Meinung nach nur unnötig aus?

Gta Pre Order Release
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SOURCES:Dealabs
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