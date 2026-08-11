EA Sports FC 27: Massive Beta-Leaks zeigen die neue Open World „The Grounds“

Über 11 Minuten Gameplay-Material aus der geschlossenen Beta von „EA Sports FC 27“ sind auf Reddit aufgetaucht. Der Move zeigt erstmals im Detail, was EA mit der vor einer Woche angekündigten Hub-Welt „The Grounds“ wirklich plant. Ein Schritt, der die Community sofort spaltet.

Eine Hub-Welt nach NBA 2K-Vorbild

Die geleakten Videos gewähren einen tiefen Einblick in den neuen Sozialbereich. Neben einer Erkundung der Open World und Interaktionen mit Stars wie Chloe Kelly zeigt das Material vor allem eines: Anpassungsmöglichkeiten ohne Ende. Im Clubhouse-Store warten Tops, Schuhe, Tattoos und Frisuren. Auch Minispiele wie Zielschießen mit dem Ball sowie direkte 1v1-Matches aus der Welt heraus sind zu sehen.

Das Ganze erinnert extrem an „The Neighborhood“ aus der NBA 2K-Reihe. Genau hier setzt die harte Skepsis der Spieler an. Viele sehen darin schlicht eine neue Plattform, um In-Game-Werbung zu platzieren, den Verkauf von Cosmetics anzukurbeln und die Verweildauer künstlich nach oben zu schrauben.

Steife Animationen sorgen für Spott

Für Lacher und Entsetzen zugleich sorgt eine ganz bestimmte Laufanimation des eigenen Charakters. Die Armbewegungen wirken derart übertrieben und unnatürlich, dass in den Kommentaren direkt Vergleiche mit Raheem Sterling oder gar Steven Seagal gezogen werden. Ein echter Memes-Garant.

Einige Beta-Tester beschwichtigen allerdings. In den Menüs von „The Grounds“ stehen typischerweise verschiedene Laufstile zur Auswahl, und viele Spieler wählen bewusst die absurdeste Optik. Zudem wird gelobt, dass die Übergänge von der Straße in 1v1- oder 2v2-Matches extrem flüssig und ohne lange Ladezeiten ablaufen.

EA versucht, das Spiel um ein Lifestyle-Element zu erweitern. Das fühlt sich für viele wie ein aufgezwungener Zusatz an, den niemand wirklich gefordert hat. Wer einfach nur schnellen Fußball spielen will, wird von Hub-Welten eher genervt sein. Wenn die eigentliche Gameplay-Mechanik auf dem Platz stimmt und der Modus rein optional bleibt, kann man darüber hinwegsehen. Der Verdacht auf reine Monetarisierung schwingt aber gewaltig mit.

Was haltet ihr von der Open-World-Idee in einem Fußballspiel: Brauchen wir so einen Social Hub für den Flair oder verschwendet EA hier Ressourcen, die lieber in den Karrieremodus fließen sollten?