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EA Sports FC 27: Reveal Trailer zeigt neuen Hub The Grounds

EA Sports FC 27 setzt auf den neuen Open-World-Hub The Grounds. Electronic Arts zeigt im Trailer Avatare, Minispiele und Cover-Star Kylian Mbappé.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Electronic Arts verlagert die Menüführung in „EA SPORTS FC 27“ erstmals in einen begehbaren Open-World-Hub namens „The Grounds“.

Der offizielle Reveal Trailer zeigt das Zusammenspiel aus Avataren, Minispielen wie Fußball-Tennis und zentralen Anlaufstellen für Modi wie Volta oder Ultimate Team auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 2. Auch Cover-Star Kylian Mbappé ist darin zu sehen.

Die virtuelle Stadt dient als neue Schnittstelle für sämtliche Interaktionen. Menüs weichen Laufwegen. Das schafft Platz für digitale Kleidung. Ob dieser Schritt spielerischen Mehrwert bringt oder als Beschleuniger für Monetarisierung fungiert, wird sich erst zeigen.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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