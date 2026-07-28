EA Sports FC 27 setzt auf manuelle Abwehr, weniger KI und Social Hub „The Grounds“

Neue Dribblings, schlauere Laufwege und deutlich weniger KI-Hilfe in der Defensive. EA stellt die ersten Gameplay-Erneuerungen für „EA Sports FC 27“ vor. Morgen folgt der komplette Deep Dive.

EA nimmt der KI in der Abwehr den Stecker und liefert mit „The Grounds“ einen neuen Social-Hub für Straßen- und Club-Fußball. Automatische Tacklings fliegen raus, der Einfluss KI-gesteuerter Verteidiger wird spürbar zurückgeschraubt. Wer hinten dichthalten will, muss ab jetzt selbst timen, stellungsspielen und jocken.

Wenn die KI endlich Sendepause hat

Das Ende des Abwehr-Autopilotens ist wohl das stärkste Signal an die Community. Jahrelang reichte es in vielen Situationen, den Defensiv-Mittelfeldspieler zu steuern und die KI hinten die Arbeit machen zu lassen. Damit soll jetzt Schluss sein. Hand aufs Herz: Das wurde auch Zeit. Wer manuell verteidigt, wird belohnt. Wer sich auf Algorithmen verlässt, fängt sich die Bude. Das gibt dem Skill-Gap endlich wieder mehr Gewicht.

Gleichzeitig schraubt EA am Angriffsspiel. Stürmer erkennen Räume besser und biegen in kluge, gebogene Laufwege ab – auch über- und unterlappend. Das Off-Balance-Dribbling erlaubt es agilen Spielern, selbst nach Ballkontakten den Schwung mitzunehmen.

Wenn das Ballgefühl auf dem Platz wirklich so direkt bleibt wie versprochen, könnte das ein extrem dynamisches Offensivspiel werden. Ecken und Flanken wurden ebenfalls überarbeitet: Bei Kopfballduellen entscheiden nun zwei Spieler gleichzeitig im Zweikampf, wer sich oben durchsetzt.

Straßenfußball trifft Social Hub

Mit „The Grounds“ bekommt FC 27 einen eigenen Begegnungsort. Straßenfußball trifft hier auf das klassische Stadium-Feeling. Egal ob freies Bolzen, 1v1 oder Pro Clubs – hier trifft sich die Community, trainiert mit Mentor-Figuren und bastelt am eigenen Style. Das Feature bleibt allerdings zusammen mit den neuen Gameplay-Mechaniken der Current-Gen vorbehalten. Wer noch auf PS4 oder Xbox One unterwegs ist, schaut in die Röhre. Neu dabei im Next-Gen-Club ist dafür die Nintendo Switch 2.

Auch im Manager-Modus und FUT tut sich was. Der Transfermarkt bekommt ein neues Verhandlungssystem inklusive Rückkaufklauseln und dynamischen Gesamtwertungen, die auf Form und Moral reagieren. In Ultimate Team führt EA die „FUT Gallery“ ein, um gesammelte Karten auszustellen und Club-Belohnungen freizuschalten.

EA adressiert auf dem Papier genau die Baustellen, die der Community seit Jahren auf den Keks gehen. Weniger KI-Unterstützung in der Abwehr klingt fantastisch, muss sich aber im Online-Betrieb erst beweisen. Wie gut die Mechaniken wirklich ineinandergreifen, sehen wir morgen. Der vollständige Gameplay-Deep-Dive startet am 29. Juli um 18:00 Uhr.

Welches Feature musst du als Erstes selbst auf dem Platz testen: Die manuelle Abwehr oder den neuen Hub „The Grounds“?