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EA Sports FC 27 setzt auf Open-World: The Grounds, FUT-Galerie und neuen Transfermarkt

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Patrick Held
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Begleitet die PlayStation-Welt seit der ersten Stunde. Als Technikfan und Skeptiker liefert Patrick fundierte Analysen und unbequeme Wahrheiten zu Hardware und Software. Sein Fokus: Detailgenauigkeit statt...
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EA SPORTS FC 27 bringt mit „The Grounds“ einen Open-World-Hub, neue FUT-Galerien und einen überarbeiteten Transfermarkt. Alle Details im Überblick!

Ea Sports Fc 27 Gameplay

EA SPORTS FC 27 verlässt die klassischen Menüs und schickt uns in einen begehbaren Fußballtreffpunkt namens The Grounds. Neben dem Social-Hub verspricht EA überarbeitetes Gameplay, ein Sammelsystem für Ultimate Team und ein Upgrade für den Karrieremodus.

Straßenfußball trifft auf die große Bühne

Vergesst das klassische Hauptmenü. In „The Grounds“ bewegt ihr euch mit eurem Avatar frei durch ein Fußball-Viertel. Ihr trefft dort Mentoren, zockt spontane 1v1-Duelle, bolzt Straßenfußball oder startet direkt in die Clubs-Lobby. Das verbindet Treffpunkt und Gameplay an einem Ort. Bisher nervten träge Menüs. Jetzt marschiert ihr selbst auf den Platz.

Der Haken: Der Modus erscheint ausschließlich für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Last-Gen-Spieler bleiben draußen.

Mehr Kontrolle auf dem Rasen

Beim Gameplay dreht EA an den Stellschrauben, die von der Community gefordert wurden. Dynamische Ecken, eine wache Angriffs-KI und ein Verteidigungssystem, das Skill wieder belohnt. Wer sich bisher über KI-Patzer in der Abwehr ärgerte, bekommt mehr direkte Kontrolle. Das gibt Hoffnung für den eSports-Bereich. Ob sich das auf dem Platz wirklich runder anfühlt, muss der Controller-Test zeigen. Ankündigungen klingen immer gut, am Ende entscheidet die Praxis.

Der Karrieremodus bekommt einen umfassenden Transfermarkt-Umbau. Konkurrierende Vereine bieten jetzt aktiv mit, während Spielerwerte dynamisch mit Form, Moral und Fitness schwanken. Dazu kommen neue Verhandlungstaktiken wie Leistungsklauseln und Rückkaufoptionen. Das bringt echtes Manager-Feeling. In Ultimate Team führt EA wiederum die „FUT-Galerie“ ein. Karten landen nicht mehr nur in SBCs, sondern bauen euren Galerie-Level aus. Sammeln lohnt sich wieder dauerhaft.

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EA wagt mit „The Grounds“ endlich einen sichtbaren Schritt weg vom altbackenen Menü-Korsett. Der Umbau des Transfermarkts und das Verteidigungs-Upgrade treffen exakt die Schwachstellen der Vorgänger. Ob das Open-World-Konzept das Gameplay aufwertet oder nur als bunte Fassade dient, hängt vom feinen Feinschliff ab.

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