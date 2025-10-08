EA Sports FIFA: Das letzte Kapitel endet – Publisher zieht endgültigen Schlussstrich

Nach über drei Jahrzehnten Fußballgeschichte zieht EA im Oktober endgültig den Schlussstrich unter die FIFA-Ära. FIFA 23, das letzte Spiel unter der berühmten Lizenz, wird am 30. Oktober 2025 seine Online-Server abschalten, und damit den symbolischen Schlusspunkt eines Kapitels setzen, das Generationen von Spielern geprägt hat.

Für viele ist das mehr als ein technisches Update auf der EA Service Updates-Seite. Es ist das Ende einer Ära, die mit jährlichen Releases, unzähligen Toren und nicht weniger Diskussionen über Mikrotransaktionen, Ultimate Team und Lizenzen verbunden war.

Was Spieler jetzt wissen müssen

Laut EA betrifft die Abschaltung sämtliche Plattformen, von PS5 bis Nintendo Switch. Offline bleibt FIFA 23 spielbar, aber Online-Modi wie Ultimate Team, Pro Clubs oder Co-Op Seasons werden ab diesem Datum Geschichte sein.

Das war zu erwarten: Schon 2023 endete die Partnerschaft zwischen EA und der FIFA, woraufhin EA Sports FC als neue Marke entstand. Das Konzept blieb vertraut, aber ohne das FIFA-Label, und trotzdem mit erstaunlichem Erfolg. EA Sports FC 26 soll sich laut Berichten bereits über 10 Millionen Mal verkauft haben. Ein klarer Hinweis darauf, dass die Marke EA Sports FIFA zwar Geschichte ist, der Fußball von EA aber lebendiger denn je bleibt.

Wer übernimmt das FIFA-Erbe?

Offen bleibt die Frage, wie es mit der offiziellen FIFA-Marke weitergeht. Gerüchte um ein mögliches FIFA-Spiel von 2K Games kursieren seit Monaten, und Take-Two hat die Spekulationen jüngst selbst befeuert. EA reagiert gelassen: Man begrüße den Wettbewerb, und wisse, „wie schwierig es ist, ein gutes Fußballspiel zu machen“.

Ob 2K tatsächlich der neue Hüter der FIFA-Lizenz wird, ist offen. Doch eines ist sicher: Das Ende von EA Sports FIFA markiert keinen Stillstand, sondern den Übergang zu einer neuen Phase des digitalen Fußballs. Vielleicht ist das gar kein Abschied, sondern ein Neustart, nur ohne die drei Buchstaben, die ihn einst groß gemacht haben.