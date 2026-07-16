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EA Sports NHL 27: Connected Franchise kehrt endlich zurück

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Begleitet die PlayStation-Welt seit der ersten Stunde. Als Technikfan und Skeptiker liefert Patrick fundierte Analysen und unbequeme Wahrheiten zu Hardware und Software. Sein Fokus: Detailgenauigkeit statt...
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NHL 27

NHL 27 bringt die Connected Franchise zurück! Alle Infos zu den neuen Online-Ligen, echten Team-Playbooks und der frisch überarbeiteten Arena-Präsentation.

EA Sports bringt in „NHL 27“ den Online-Modus Connected Franchise für bis zu 32 Spieler zurück. Daneben spendiert der Publisher der Eishockey-Simulation echte Team-Playbooks und eine komplett überarbeitete Präsentation. Die ersten Details wurden beim heutigen Reveal bestätigt.

EA Sports bringt mit der Connected Franchise das Feature zurück, auf das die NHL-Community seit Jahren wartet. Ihr könnt eigene Online-Ligen mit bis zu 32 echten Spielern gründen, den Kader verwalten und flexible Spielpläne erstellen. Ein Commissioner übernimmt die Kontrolle über die Liga-Regeln. Endlich wieder echtes Liga-Feeling mit Freunden.

Mehr Taktik durch echte Playbooks und ICE-Q

Auf dem Eis sollen sich die Teams spürbar voneinander unterscheiden. EA nutzt NHL-EDGE-Daten und die ICE-Q-Technologie, um allen 32 Teams eigene Playbooks und echte Taktiken zu verpassen. Das betrifft Spielaufbau, Überzahl und das Verhalten in der Crunchtime. In Hockey Ultimate Team (HUT) kommen zudem echte Trainer ins Spiel, deren historischer Hintergrund Einfluss auf die Chemie eurer Reihen hat. Klingt gut auf dem Papier. Auf dem Eis muss sich das aber erst beweisen.

Optisch und akustisch schraubt EA ebenfalls an den Details. Alle 32 Arenen wurden neu gebaut, inklusive echter Torsongs, Fangesänge und spezifischer Details der Clubs. Am Mikrofon sitzen nun John Buccigross von ESPN und der ehemalige Goalie Darren Pang. Neue Grafiken und ein überarbeitetes Kamerasystem sollen die TV-Übertragung moderner wirken lassen. Schicke Präsentation ist nett. Am Ende zählt für uns aber das Gameplay.

Ein Schritt in die richtige Richtung?

Die Rückkehr der Connected Franchise ist ein riesiger Gewinn für die Community. Die Integration von echten Playbooks könnte das oft repetitive Gameplay aufbrechen. Dennoch bleibt gesunde Skepsis geboten, bis wir die Kufen tatsächlich auf das virtuelle Eis setzen können. Ein solider Pflichtsieg, kein Selbstläufer.

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Erste Eindrücke liefert euch heute der offizielle Reveal-Trailer.

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