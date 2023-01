EA Sports PGA Tour hat ein Release-Datum

„Wir bieten Spielern auf der ganzen Welt das erstklassige PGA TOUR-Erlebnis mit realen Golfdaten, die bei jedem Schlag ein unglaublich realistisches Gameplay ermöglichen, und einige der berühmtesten Golfplätze der Welt, die bis ins kleinste Detail gerendert wurden“, sagte Cam Weber, EVP und GM von EA Sports, in einer vorbereiteten Erklärung. „Von The Old Course at St Andrews Links bis hin zu Pebble Beach Golf Links und mehr geben wir Spielern die Möglichkeit, bei EA SPORTS PGA TOUR Golferlebnisse wie nie zuvor zu schlagen.“

Die exklusive Heimat der Majors, EA Sports PGA Tour, bietet Pure Strike für überragendes Golf-Gameplay powered by ShotLink und unvergleichlichen Zugang zu den exklusivsten Golfplätzen der Welt. Dies ergänzt um die führenden Turniere der Welt, wie dem Masters Tournament, die PGA Championship, die U.S. Open Championship und The Open Championship.

