EA Sports UFC 6 erscheint am 19. Juni für PS5 und Xbox Series

Electronic Arts hat „EA Sports UFC 6“ offiziell für den 19. Juni 2026 angekündigt, wobei der Release ausschließlich auf PlayStation 5 und Xbox Series erfolgt.

„EA Sports UFC 6“ setzt den Fokus auf überarbeitete Schlag- und Bewegungssysteme sowie neue Story-Modi. Während die Standard-Version für 79,99 € pünktlich im Juni erscheint, erhalten Käufer der Ultimate Edition für 109,99 € bereits ab dem 12. Juni Zugriff auf das Spiel, wie der vorherige Leak andeutete. Eine PC-Version wurde, wie bei den Vorgängern üblich, bisher nicht angekündigt.

Preisgestaltung und Editionen im Detail

EA bleibt seiner aggressiven Preisstrategie treu. Neben der Standard-Fassung wird eine Ultimate Edition angeboten, die neben dem Early Access einen „Fighter Pass“ für acht zusätzliche Legenden-Kämpfer sowie einen „Expansion Pass“ enthält. Letzterer verspricht zwei größere Erweiterungen inklusive neuer Spielmodi für Winter 2026 und Sommer 2027.

Die wichtigsten Vorbesteller-Inhalte:

Standard Edition: Spiel + „Iconic Moments Bundle“ (drei Fighter-Skins).

Spiel + „Iconic Moments Bundle“ (drei Fighter-Skins). Ultimate Edition: 7 Tage Early Access (ab 12. Juni), Fighter Pass, Expansion Pass, VIP Pass und In-Game-Währung (500 UFC Points).

Technisch verspricht EA eine Weiterentwicklung des „Real Player Motion“-Systems, um die Individualität der Athleten im Oktagon stärker zu betonen. Auffällig ist die langfristige Roadmap. Mit dem Expansion Pass bindet EA die Spieler über ein Jahr an den Titel, was auf eine Abkehr von rein inkrementellen Updates hindeutet. Im Vergleich zu UFC 5 (Release 2023) scheint EA hier verstärkt auf ein Service-Modell zu setzen, um die Lücke bis zu einem potenziellen Nachfolger zu schließen.

Wer den vollen Kader und alle Modi will, muss tief in die Tasche greifen. Der Preis von knapp 110 € für das Komplettpaket ist im Sport-Genre mittlerweile Standard, bleibt aber für Gelegenheitsspieler eine Hürde. Positiv ist die Bestätigung neuer Modi, die über das reine Kämpfen hinausgehen sollen, was dem oft repetitiven Karriere-Modus der Serie guttun würde.

Dass EA die Last-Gen-Konsolen (PS4/Xbox One) endgültig hinter sich lässt, ist die einzig richtige Entscheidung, um die Physik-Engine im Oktagon voranzutreiben. Kritisch sehe ich die Fragmentierung des Kaders durch den Fighter Pass direkt zum Launch. Spieler sollten genau abwägen, ob ihnen die acht Legenden und der frühere Zugang den Aufpreis von 30 € wert sind, oder ob das Basisspiel für den jährlichen MMA-Fix ausreicht.