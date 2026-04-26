EA Sports UFC 6: Release laut Insidern für Juni 2026 geplant

EA Sports UFC 6 soll am 19. Juni 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, während eine PC-Version erst für einen späteren Zeitpunkt im Jahr erwartet wird. Damit kehrt EA zum zweijährigen Veröffentlichungsrhythmus zurück, nachdem UFC 5 im Oktober 2023 erschien.

Laut Berichten von Dealabs plant EA die offizielle Enthüllung bis spätestens zum 30. April 2026, was zu vorherigen Spekulationen im Sommer passt. Details zu verschiedenen Editionen (Standard vs. Deluxe) oder Vorbesteller-Boni wie einem „Early Access“ sind aktuell noch unter Verschluss. Üblicherweise nutzt EA solche Phasen, um Cover-Athleten und technische Neuerungen an der Frostbite-Engine zu präsentieren, die bei UFC 5 erstmals flächendeckend für das Schadensmodell zum Einsatz kam.

Strategischer Wechsel im Release-Fenster

Der Wechsel vom Herbst-Release in den Frühsommer ist auffällig. EA platziert das Spiel damit in einem traditionell eher ruhigeren Zeitfenster für Sportspiele, bevor im Herbst die Schwergewichte EA Sports FC und Madden den Markt dominieren. Technisch wird spannend zu beobachten sein, ob die PC-Version lediglich ein Port der Konsolenfassung bleibt oder spezifische Features für High-End-Hardware bietet – ein Punkt, bei dem EA-Sporttitel in der Vergangenheit oft hinterherhinkten.

Konsolen-Spieler: Der Umstieg auf den neuen Teil ist bereits in weniger als zwei Monaten möglich.

Der Umstieg auf den neuen Teil ist bereits in weniger als zwei Monaten möglich. PC-Spieler: Erstmals seit langer Zeit besteht Hoffnung auf eine native Version, allerdings ist Geduld gefragt. Ein Kauf der Konsolenversion zum Release könnte für Multi-Plattform-Besitzer nötig sein, um kompetitiv direkt einzusteigen.

Erstmals seit langer Zeit besteht Hoffnung auf eine native Version, allerdings ist Geduld gefragt. Ein Kauf der Konsolenversion zum Release könnte für Multi-Plattform-Besitzer nötig sein, um kompetitiv direkt einzusteigen. Inhaltliche Erwartung: Mit dem Release im Juni rücken aktuelle Kämpfer-Rankings und die Integration der UFC 300-Ära stärker in den Fokus des Rosters.

Die spielerischen Neuerungen in UFC 6 konzentrieren sich laut aktuellen Leaks primär auf eine Generalüberholung des Standkampfes durch ein neues Schlag- und Trittsystem sowie ein verbessertes Clinch-Handling. Technisch und atmosphärisch deutet die mittlerweile gelöschte Bestätigung von Referee Marc Goddard auf einen realistischeren Auftritt hin, während der potenzielle Pride-FC-Modus samt spezifischem Regelwerk und Ring eine Rückkehr zu historischen Serien-Wurzeln markieren würde.

Der Juni-Termin ist für EA im wahrsten Sinne des Wortes ein sportlicher Zeitplan. Wer auf der Konsole spielt, bekommt pünktlich zur Sommerpause frisches Futter. PC-Nutzer werden hingegen wie so oft bei EA Sports als Sekundärmarkt behandelt. Technisch muss UFC 6 beweisen, dass es mehr als nur ein Roster-Update ist, da der Sprung von Teil 5 auf 6 mit unter zwei Jahren Entwicklungszeit recht kurz bemessen wirkt.