EA streicht Battlefield 1943, Bad Company und Bad Company 2 aus den Stores

Die Band hat sich für ihre vermeintlich letzte Mission in Battlefield: Bad Company 2 zusammengetan, bei der sie sich hinter die feindlichen Linien begeben mussten. Nach Abschluss der Mission wurden sie jedoch mit einer zunehmend riskanteren, aber auch geheimnisvollen Mission in Richtung Südamerika beauftragt.

Später wurde dann via Twitter erklärt, dass Mirror’s Edge aus Versehen mit einbezogen wurde. In der Folge wurde der Titel aus der offiziellen Bekanntmachung gestrichen. EA gab außerdem einen kleinen Überblick über die Spiele.

Ab dem 28. April 2023 werden Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 1 und 2 sowie Mirror’s Edge aus den digitalen Stores entfernt und können nicht mehr erworben werden […] Dies ist eine Vorbereitung auf die Einstellung der Online-Dienste für diese Titel, die am 8. Dezember 2023 erfolgen wird. Bad Company 1 und 2 sowie Mirror’s Edge können Sie weiterhin spielen und die jeweiligen Offline-Funktionen, wie die Einzelspieler-Kampagne, nutzen. Weitere Informationen zur Einstellung der Online-Dienste finden Sie auch in unseren FAQ und Service-Updates.

EA und Dice haben bekannt gegeben, dass am 28 April die drei Multiplayer-Shooter Battlefield 1943, Battlefield Bad Company und Battlefield Bad Company 2 aus allen digitalen Stores verschwinden. Dies dient der Vorbereitung auf das Ende der Online-Services bei den genannten Spielen. Verwirrung gibt es derweil um Mirror’s Edge, das zuerst ebenfalls in der Ankündigung enthalten war.

