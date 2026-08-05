EA-Übernahme: 700 Millionen Dollar Sparkurs bedeutet Kündigungen im großen Stil

Electronic Arts verlässt nach 36 Jahren den öffentlichen Aktienmarkt und schließt die Dekotierung von der NASDAQ ab. Die damit einhergehende Schuldenlast von 18 Milliarden US-Dollar setzt das Management unter Zugzwang.

Ein EBITDA von 1,5 Milliarden US-Dollar deckt die Zinsen nicht

Aktionäre erhalten für ihre Papiere 210 US-Dollar pro Aktie in bar. Der Preis für die Privatabwicklung ist hoch und wird fast vollständig über Fremdkapital finanziert. Auf dem Unternehmen lastet ab sofort eine Kreditsumme von 18 Milliarden US-Dollar, die eine jährliche Zinslast von rund 1,8 Milliarden US-Dollar erzeugt.

Dem steht das bisherige operative Ergebnis gegenüber. Laut Branchenkenner Jason Schreier erwirtschaftet der Publisher aktuell ein jährliches EBITDA von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Die laufenden Erträge reichen nicht aus, um die reine Zinsbedienung zu sichern. Das ist die Realität. Die Mathematik verzeiht keine PR-Meldungen.

Die Deckung der Zinslast erfordert Kündigungen

Gegenüber den Fremdkapitalgebern wurde zugesichert, die jährlichen Kosten um 700 Millionen US-Dollar zu reduzieren. Ein Betrag von 170 Millionen US-Dollar soll dabei über organisatorische Anpassungen eingespart werden. Übersetzt bedeutet das den Abbau von Arbeitsplätzen.

Branchenanalysen von Bloomberg bestätigen, dass Entwicklungsbudgets, Marketingausgaben und Belegschaften gleichermaßen gekürzt werden. Wer Gläubiger bedienen muss, streicht Stellen. Ein üblicher Vorgang bei kreditfinanzierten Übernahmen.

EA's annual Ebitda is around $1.5 billion, which should be enough to service the interest payments. But the publisher has told debt investors that it will cut $700 million in annual costs including $170 million in "organizational efficiencies," per Bloomberg. In other words: mass layoffs — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-08-05T00:34:00.106Z

Für Spieler bedeutet dieser Schritt keine Ruhe vor dem Renditedruck, sondern dessen Verschärfung. Die immensen Zinsverpflichtungen nehmen dem Konzern jeden Spielraum für risikobehaftete Experimente oder neue Marken. Der wirtschaftliche Zwang erfordert verlässliche Einnahmen durch etablierte Sportreihen und eine noch aggressivere Monopolisierung von Service-Games. Wer Schulden tilgen muss, baut keine Überraschungen.