EA-Übernahme abgeschlossen: Publisher ist nun privat und geht von der Börse

Electronic Arts hat die im September 2025 angekündigte Übernahme durch den saudi-arabischen Staatsfonds PIF, Silver Lake und Affinity Partners offiziell vollzogen. Aktionäre erhalten 210 US-Dollar je Stammaktie in bar, womit der Handel des Herstellers an der NASDAQ mit sofortiger Wirkung eingestellt wird.

210 Dollar je Aktie und Abgang von der NASDAQ

Electronic Arts verlässt nach dem Beschluss der Aktionärsversammlung vom 22. Dezember 2025 den öffentlichen Aktienmarkt. Das Käuferkonsortium aus PIF, der US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake sowie Affinity Partners übernimmt sämtliche Anteile im Tausch gegen eine Barabfindung von 210 US-Dollar pro Papier.

Die Transaktion entzieht den Publisher den bisherigen Transparenzpflichten börsennotierter US-Unternehmen. Quartalsberichte und öffentliche Investoren-Calls entfallen künftig. Das gibt dem Management unter CEO Andrew Wilson mehr Spielraum für langfristige Investitionen. Der Druck nach kurzfristigen Renditeprüfungen pro Quartal fällt weg.

Investitionen in KI-gestützte Entwicklungsprozesse

In der offiziellen Begründung verweist das Konsortium auf die strategische Weiterentwicklung des Portfolios rund um Sportrechte und Eigenmarken. Silver-Lake-Chef Egon Durban nennt explizit den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung als zentralen Investitionsbereich.

Technisch bedeutet dieser Fokus eine verstärkte Automatisierung bei Asset-Erstellung, QA-Tests und der Erzeugung dynamischer Inhalte. Ob diese Maßnahmen Entwicklungskosten senken oder Primärbudgets in Marketing verlagern, bleibt abzuwarten. Das Konsortium agiert rein als Finanzinvestor ohne eigene Entwicklungsstrukturen.

Für Spieler ändert sich unmittelbar nichts an laufenden Live-Service-Titeln oder angekündigten Veröffentlichungen. Langfristig ermöglicht die De-Kotierung von der Börse eine Neuausrichtung ohne den Zwang zu stetem Quartalswachstum. Allerdings richtet sich der Investitionsfokus klar auf Effizienzsteigerung durch Automatisierung und die Monetarisierung großer Marken.