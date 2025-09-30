EA-Übernahme für 55 Milliarden: Für Spieler bleibt alles gleich – angeblich

Electronic Arts, bekannt für Serien wie Battlefield und Dragon Age, wird in einem Mega-Deal für 55 Milliarden Dollar übernommen. Käufer sind der saudische Public Investment Fund, die Private-Equity-Firma Silver Lake und Jared Kushners Investmentfirma Affinity Partners. Damit geht einer der größten Publisher der Welt in Privatbesitz über, ein Schritt, der offiziell als „neue Ära der Chancen“ verkauft wird.

Was die Führung sagt

EA-Chef Andrew Wilson bleibt weiterhin im Amt und betont, dass sich für Spieler und Mitarbeiter nichts ändern werde. In einem internen Memo schwärmt er von der „Kreativität und Leidenschaft“ der Teams und verspricht, dass EAs Werte und Mission unangetastet bleiben. Auch von langfristiger Vision und noch mehr Möglichkeiten für Innovation ist die Rede.

So weit die PR-Rhetorik. Wer schon einmal erlebt hat, wie Private-Equity-Firmen mit Unternehmen umgehen, weiß: Es geht um Rendite. Oft bedeutet das Kostendruck, Personalabbau oder ein stärkerer Fokus auf sichere Cashcows. Für Spieler könnte das weniger Experimente und mehr Fortsetzungen nach Schema F heißen. Dass nun auch noch saudisches Staatskapital und Kushners Netzwerk mit am Tisch sitzen, macht die Sache nicht gerade vertrauenswürdiger.

KI soll vorangetrieben werden

Ein weiterer Punkt sorgt bereits jetzt für Stirnrunzeln: Laut einem Bericht der Financial Times setzen die neuen Eigentümer stark auf Künstliche Intelligenz, um EAs Kosten massiv zu senken und gleichzeitig die Gewinne zu steigern. Klingt nach Effizienz, für Spieler heißt das aber meist weniger Personal, mehr generische Inhalte und der Verdacht, dass Kreativität durch automatisierte Prozesse ersetzt wird. Statt mutiger Spieleideen könnte bald nur noch KI-optimierte Massenware den Weg in die Regale finden.

Ob Wilsons Optimismus berechtigt ist, darf man bezweifeln. Klar, kurzfristig bleibt wohl vieles beim Alten: FIFA heißt EA Sports FC, Battlefield bekommt irgendwann einen neuen Teil, und Live-Service-Spiele spülen weiter Geld in die Kassen. Die spannende Frage ist, wie viel kreative Freiheit den Studios in ein paar Jahren noch bleibt. Für die Spieler wird es also darauf hinauslaufen, die Versprechen der EA-Führung an den kommenden Spielen zu messen – nicht an hübschen Worten in einem Memo.