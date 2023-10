Earth Defense Force 6 erscheint 2024 auch bei uns

Fans und Enthusiastinnen feierten kürzlich das monumentale 20-jährige Jubiläum der Earth Defense Force-Serie, von der weltweit mehr als 5 Millionen Exemplare verkauft wurden. Zwei Jahrzehnte unerbittlicher Alien-Invasionen und der Rettung der Menschheit haben den Platz der Serie in der Geschichte der Videospiele gefestigt. Die Earth Defense Force-Serie hat sich damit zu einer beliebten und kultigen Saga entwickelt, die Spieler auf der ganzen Welt in ihren Bann zieht.

Zu den wichtigsten Features in Earth Defense Force 6 gehören eine komplett neue Story, die Rückkehr der Klassen Ranger, Air Raider, Wing Diver und Fencer sowie eine riesige Menge an neuen Inhalten, darunter Hunderte von zusätzlichen Missionen und Waffen. Earth Defense Force 6 kann auch im Zwei-Spieler-Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm oder im Online-Koop-Modus mit bis zu vier Spielerinnen erlebt werden.

D3Publisher Inc. hat den Release von Earth Defense Force 6 im nächsten Jahr auch hier in Europa bestätigt. Fans und Spieler können sich auf jede Menge neue Inhalte, Missionen und Waffen freuen.

