EAs Iron Man-Spiel: Kommen bald neue Details?

Bis dahin bleibt Marvel-Fans immerhin noch Marvel 1943: Rise of Hydra, das womöglich noch in diesem Jahr erscheint und die Wartezeit zumindest etwas verkürzen könnte.

Die Entwicklung des Iron Man-Spiels liegt in den Händen von EA Motive , dem Studio hinter dem gefeierten Dead Space-Remake. Das Autorenteam umfasst bekannte Namen wie Marvel-Veteran Ryan North und Ashley Cooper, die zuvor an Gotham Knights gearbeitet hat. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Spiel eine offene Welt bieten könnte, aber eine offizielle Bestätigung bleibt aus.

Die GDC ist in erster Linie eine Entwicklerkonferenz, nicht unbedingt eine Plattform für Trailer oder Gameplay-Enthüllungen. Dennoch könnte EA im Zuge dieser technischen Präsentation zumindest neue Einblicke in das Design und die visuelle Umsetzung von Iron Man liefern. Bisher gibt es lediglich ein einziges Konzeptbild – könnte es sein, dass wir erstmals Iron Man in seiner digitalen Pracht zu sehen bekommen?

Am 17. März wird Martin Palko von EA einen Vortrag mit dem Titel „Revolutionierung von Texture Pipelines: EAs Reise mit Texture Sets“ halten. Interessanterweise erwähnt die offizielle Beschreibung des Panels explizit Iron Man als eines der behandelten Spiele, neben Dead Space. Doch was bedeutet das genau?

