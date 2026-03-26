Easy Delivery Co. erobert Konsolen: Mehr als nur ein gemütlicher Trip

Der erfolgreiche Indie-Geheimtipp „Easy Delivery Co.“ verlässt heute seine PC-Nische und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Was auf den ersten Blick wie eine entspannte Paket-Simulation im Retro-Look wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als atmosphärischer Mystery-Trip mit beunruhigender Tiefebene.

Das Gameplay von Solo-Entwickler Sam C. klingt simpel: Du steigst in deinen kleinen Kei-Truck, lieferst Pakete in einer verschneiten Bergstadt aus und versuchst, bei Löhnen weit unter dem Mindestlohn nicht zu erfrieren. Doch wer die Steam-Version (95 % positive Bewertungen) kennt, weiß: Die „keine Geheimnisse“-Versprechen der Entwickler sind purer Sarkasmus.

Die Spielwelt von „Easy Delivery Co.“ ist von einem „Lynch-artigen“ Vibe durchzogen. Während du überteuerten Sprit kaufst und durch die einsamen Gebiete Mountain Town, Fishing Village und Snowy Peaks ratterst, stellst du dir schnell die Frage, warum du eigentlich der einzige Kurier weit und breit bist.

Fokus auf Immersion statt Komfort

Die Konsolen-Version bringt das volle Paket, das den PC-Sleeper-Hit so groß gemacht hat:

Kein GPS, keine Map-Marker: Du musst die Straßen der Stadt wirklich lernen, um effizient zu sein. Das fördert die Orientierung, verstärkt aber auch das Gefühl der Isolation.

Du musst die Straßen der Stadt wirklich lernen, um effizient zu sein. Das fördert die Orientierung, verstärkt aber auch das Gefühl der Isolation. Ressourcen-Management: Kraftstoff, Wärme und Energie sind deine ständigen Gegner. Ein leeres Tankheft mitten im Schneesturm ist hier kein Ärgernis, sondern ein echtes Problem.

Kraftstoff, Wärme und Energie sind deine ständigen Gegner. Ein leeres Tankheft mitten im Schneesturm ist hier kein Ärgernis, sondern ein echtes Problem. Technik-Upgrade: Um neue Gebiete zu erschließen, musst du deinen Truck mit Schneeketten oder besseren Reifen aufrüsten – Fortschritt wird hier mechanisch verdient.

Um neue Gebiete zu erschließen, musst du deinen Truck mit Schneeketten oder besseren Reifen aufrüsten – Fortschritt wird hier mechanisch verdient. Soundtrack: Der Mix aus Lo-Fi, Drum and Bass und Jungle fängt die melancholische, aber treibende Stimmung perfekt ein.

Easy Delivery Co. bedient eine Nische, die wir selten sehen: Es ist „Cozy Horror“ oder „Arbeits-Simulator mit Existenzangst“. Die PS1-Optik ist kein Selbstzweck, sondern verstärkt das Unbehagen in der eigentlich idyllischen Bergwelt. Wer nur entspannt fahren will, wird hier zwar fündig, verpasst aber die subtile Geschichte über Verschwinden und Corporate-Control, die unter der Oberfläche brodelt.

Trotz der 250.000 verkauften Einheiten auf Steam wird das Spiel auch auf Konsolen ein spezieller Titel bleiben. Es ist kein Euro Truck Simulator und auch kein klassisches Horrorspiel. Der Erfolg hängt davon ab, ob Konsolenspieler bereit sind, auf Komfortfunktionen wie GPS zu verzichten, um sich voll auf die dichte Atmosphäre einzulassen. Für Fans von atmosphärischen Indies ist es jedoch ein Pflichtkauf.